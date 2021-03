La política necesita dignificarse, y en Madrid no puede ser

Se cree Trump

SOCIALISMO O LIBERTAD.



4 de mayo. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 10, 2021

La ciudadanía les importa un pimiento

?? NOTICIA SER | El adelanto electoral en Madrid impide que lleguen 600 milllones de ayudas a comercios, pymes y autónomoshttps://t.co/RQLLdge60y Informa @Ruiz_Noticias en @HoyPorHoy con @AngelsBarcelo — Cadena SER (@La_SER) March 11, 2021

Estabilidad, qué bonito nombre tienes

Oigo que el PP es estabilidad. La Comunidad de Madrid lleva más de una década de inestabilidad entre la corrupción y las puñaladas. pic.twitter.com/c94iqfEPCb — Jorge Dioni López (@jorgedioni) March 11, 2021

No me creo que sea casual

Más desafección

Los políticos españoles luchando por su trozo de poder mientras España está en una de las mayores crisis económicas de la historia. A la mierda vuestro Borgen y vuestro House of Cards chatos. — iñaki arrola (@arrola) March 10, 2021

su jefe de gabinete y quien rocía ese populismo al que atufa ella, son buenos alumnos del trumpismo. Mejores, incluso, que los de Vox. Tanto que, después de anunciar su convocatoria electoral (que habrá que ver si los jueces validan), Ayuso tuiteó en mayúsculas:, y la fecha de la cita electoral como momento de la elección. Lo malo de seguir un libreto tan conocido como caducado es que todos: si prospera la moción de censura porque el juez considera que es anterior a la disolución de la cámara hablará de amaños y tongos.La primera batalla del Madrid político será la de lacontra la convocatoria electoral que dirimirá algún juez o jueza. La siguiente, será la de. Cualquiera de las dos opciones "impide que lleguen 600 millones de ayudas a comercios, pymes y autónomos", como adelantaban en la cuenta en Twitter de la SER. ¿Cómo se explica esto a la ciudadanía? ¿Con qué cara se mira a esos pequeños? La política sirve para mejorar la vida de la gente, no es el juego de tronos sin fin al que juegan, por lo visto, en Madrid.Esta situación deno es nueva en Madrid: Jorge Dioni López recordaba en Twitter que "la Comunidad lleva más de una década de inestabilidad entre la". A Esperanza Aguirre le sucedió Jaime Ignacio González en 2012. A este, Cristina Cifuentes (2015) y tras su dimisión tomó el mando Ángel Garrido (2018), que también dimitió para que Pedro Rollán acabara de presidente interinoen 2019. Y ahora, en 2021, en plena pandemia y con la tasa de incidencia del coronavirus más alta de España, habrá un, ya sea electoral o de moción de censura.A estas alturas no me creo que sea casual que, solo unos días antes de queen Murcia que podía empezar un efecto dominó entre otras comunidades en Madrid, Podemos dinamitase por su ladoen el Ayuntamiento de la capital para debilitar al partido de Errejón€ ¿De cara a estas elecciones? ¿Es de esto de lo que hablan en los, los maitines que parece que ya no se celebran o las reuniones de jefes de gabinete de presidencia y vicepresidencia? ¿De verdad PSOE y Podemos no pueden dejar de lado susNo lo comparto pero entiendo perfectamente el tuit dedespués de asistir atónito, como todos, al desastre político madrileño: "Los políticos españolesmientras España está en una de las mayores crisis económicas de la historia. A la mierda vuestro Borgen y vuestro House of Cards, chatos". Arrola es conocido en el mundo tecnológico y en Twitter, pero el comentario está presente en todos los sectores y las barras de los bares que Ayuso mantiene abiertos pese a losen su comunidad.y dignificarse, y en Madrid no puede ser.