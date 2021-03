SE acumulan las peticiones de investigación a la Casa Real en general y al emérito en particular y Felipe VI escenifica en la Seat de Martorell que no es lo mismo monarca que monarquía y que él no es su padre. La pregunta, en medio de las sinvergonzonerías fiscales, las vacunaciones clandestinas o los negocios del que fuera rey y representaba a una institución es si esta sigue siendo útil con sus visitas en medio de semejante escenario. Si el modelo de estado de derecho y monarquía empiezan a colisionar bajo el "no hay derecho" ¿Útiles? ¿Lo fue el emérito? ¿Para quién?