"Sucedió"

Mató el tiempo

También lo hizo por el bien del planeta

¿Llega el Twitter de pago?

Me parece la mejor manera de que muchos turras que se creen lo más del cabás desaparezcan de los RT de mi TL y se pasen a ser "pay per view". https://t.co/4DpH0mz93S — MrInsustancial (@MrInsustancial) February 8, 2021

Piqueras, el profesional

Si me lo cuentan cuando estudiaba la carrera de #periodismo, jamás lo hubiera creído... pic.twitter.com/mG0OdH1imB — Manuel Moreno (@TreceBits) February 8, 2021

, aunque sea un dinero declarado a Hacienda, como aseguraque fue el suyo que le daba Bárcenas, hay que justificarlos. Es mucho dinero, y no vale como excusa la que pone el ahora presidente de la Junta, que. Si el pasado le persigue es porque "sucedió", precisamente. Todos podemos tener nuestros fantasmas y nuestras dudas sobre qué habría sucedido si hubiéramos hecho otra cosa hace diez años, pero si lo que te pesa como una losa son 600.000 euros que te dio Bárcenas siendo representante del PP,"No era algo premeditado y lo hizo por matar el tiempo". Esa es la conclusión (más propia del Mundo Today que de La Opinión de Málaga) que confirmade la Audiencia Nacional, ante los hechos que protagonizó elde los miembros del gobierno, las colocó en muñecos, hizo prácticas de tiro contra ellos y, luego, alguienen Internet (porque el juez considera que no lo hizo el acusado ni la difusión conllevara una amenaza intencionada). La decisión, no obstante, aunque sorprendente parecía esperada ya quesolicitó elha decidido invertir una millonada ena la vez que ha anunciado que permitirá que sus carísimos coches sean comprados con esta moneda virtual. De momento, la jugada le está saliendo redonda: el bitcoin, como buen activo especulativo que es, y si espera un poco antes de deshacerse de su inversión, la empresa habrá ganado una barbaridad de dinero solo con una operación: la suya. Todo este despropósito que(mientras Elon Musk mantiene su halo de Robin Hood para algunos) es una fotografía perfecta de lo que es y para lo que sirve el Bitcoin.Además de la de Tesla y el Bitcon, esta semana hemos asistido a otra maniobra que tiene que ver con la especulación para inflar el precio (o intentarlo):ha podido filtrar que está planteándose. Siguiendo la estela de OnlyFans, Twitter daría la posibilidad a los autores de. Que la fuente pueda ser Twitter y lo lance como una simple posibilidad deja claro que busca llamar la atención y una revalorización. Como Mr. Insustancial, opino que esta puede ser "la mejor manera de que muchos turras que se creen lo más del cabás desaparezcan" de nuestra vista.Esta semana hemos visto, sobre todo en Twitter,decenas de veces: su gesto hosco ante otro final ridículo dejusto cuando a él le tocaba arrancar con una cifra de muertos de esas intolerables pero, a la vez, acostumbradas. Junto a su cara, muchos chistes y muchas reflexiones sobre la. Venga, va, que sí, que yo también puedo ponerme estupendo, pero Pedro Piqueras sabe que su audiencia media, y por extensión su sueldo,. Y no nos engañemos, que Telecinco no se convierte en la BBC durante media hora al día.