Rivera se ha pasado al bando de los youtubers que no quieren pagar impuestos

Tuits que envejecen fatal

Leyendo a @jpermach, @Josu_Estarrona y a @otero_mikel...



A) Hay twits que envejecen mal.

B) Algunos no tienen sentido de la responsabilidad.

C) El modelo de sanidad pública de algunos es el de Canarias, Castilla y León, Catalunya, Asturias o Extremadura.

D) Todas son correctas. pic.twitter.com/0PcRcMcr5I — Mosturotz?? (@Mosturotz) January 31, 2021

No podemos permitírnoslo

Ayuso: "Es un delito, en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada y decir que esa es la manera de sortear una epidemia. Es un delito" pic.twitter.com/gtzmFgS7n9 — El HuffPost (@ElHuffPost) January 30, 2021

¿Qué polémica?

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

El cosmopaleto

Cuando el Gobierno sube el impuesto a la renta del trabajo hasta un marginal confiscatorio del 50% de los ingresos, sumado a la subida en la renta del capital, la consecuencia es que muchos profesionales deciden irse a vivir y trabajar a otros países que no les penalizan tanto. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) January 30, 2021

Que lo demuestren

???????La cifra marea pero que nadie tenga dudas que Messi ha generado para el Barça y LaLiga mucho más...La filtración es para que los barcelonistas entiendan el más que posible adiós del argentino ??



??Enhorabuena @ElMundoDeportes y a @eurreiztieta ?? pic.twitter.com/bAl8wHR2jO — Isaac Fouto (@isaacfouto) January 31, 2021

La decisión de Osakidetza depara asegurar una segunda dosis a la población más vulnerable fue controvertida. Hasta Denis Itxaso envió un tuit vergonzoso criticando la postura del lehendakari y su consejera de Sanidad. Por supuesto, no podían faltar los portavoces de la izquierda abertzale y puntales de la política a tuitazos. Todos esos mensajes que rescatahan envejecido fatal y sus firmantes se escabullen para que no quede en evidencia que no pasan de bocachanclas digitales que serán absolutamente irrelevantes cuando su política pop-up pase de moda.tiene alma de youtuber y pinta de que, si hubiera nacido más tarde y hecho carrera con su canal (se formó y ejerció de community manager), ahora estaría en Andorra sugiriendo que los que pagamos impuestos en nuestros lugares de residencia habitual somos unos pringados. ¿En qué me baso? En declaraciones como esta que hizo en, donde acudió a apoyar al PP en su campaña: "Es un delito, en Cataluña, con el clima que tenéis, tener todo cerrado, tener a la gente en sus casas, tener a la gente arruinada y decir que esa es la manera de sortear una epidemia. Es un delito" (El HuffPost).Uno de esos youtubers que han decidido irse a Andorra ha escrito un post al respecto que no me leeré. Elrubius no es el primero que se marcha a unpara pagar menos e intenta justificarse. No es el primero que gana dinero y luego ejerce de insolidario. Ni es el primero al que aplican una tributación progresiva. Ni es el primero que quiere que haya una polémica donde no cabe: su decisión es tan reprobable que no hace falta ni entrar a discutirla. No hay polémica, hay personas insolidarias que, en plena pandemia, deciden que no van a sufragar más EPI, más vacunas o más sueldos del personal sanitario.Cuando unse retira entra en un terreno muy peligroso: ¿qué ha pasado con muchos jugadores que fueron nuestros ídolos en el campo y que, después, en los despachos o los bancos del entrenador nos han decepcionado? Pues algo parecido les sucede a los políticos: cuando se retiran tienen que desaparecer para que no se rasgue el velo y empiecen a ser percibidos como el tonto de su pueblo con Twitter. Eso le está pasando a, que se ha pasado al bando de los youtubers que no quieren pagar impuestos en España: les justifica como si él mismo fuera a hacerlo si ganase lo suficiente.Conocer con detalle lo que ganaha hecho que vibren levemente los cimientos de una industria insostenible, la del fútbol. Y después de la exclusiva de El Mundo han llegado las justificaciones: es que lo genera para su club (y me da igual hablar de Messi que del jugador mejor pagado del Athletic o la Real Sociedad). ¿En serio genera lo que cuesta? ¿Cómo? ¿Dónde está el balance para que lo veamos todos? Si lo genera, ¿por qué el Barcelona tiene ese? Y aunque lo generase, ¿no pierde más el club cuando ese contrato sirve de referencia para otros? ¿Y quién paga esta fiesta?