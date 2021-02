Arrepentidos

NO conozco a Sebastián Etxaniz, exmiembro de ETA condenado por delitos de sangre. Desconozco si su insuficiente arrepentimiento justifica que le revoquen días de remisión de pena pese al tercer grado que le concedió la junta de tratamiento de la prisión y que ratificó Vigilancia Penitenciaria. Desde luego, lo que no se haya arrepentido antes, no creo que lo haga con 77 años. Pero agradecería más calidad argumental que la interpretación ajena de esa voluntad. Más rigor que el informe psicológico que, con 75 años y ETA disuelta ocho años antes, veía en él riesgo alto de reincidencia terrorista.