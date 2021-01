Sigo sin entender las peleas entre PP y Vox por el votante de extrema derecha

Todos estamos hartos

Por ejemplo, las pensiones

La derecha muy derecha

Hablando de "los medios"

¡Y hablemos del Athletic!

No recuerdo haber tenido tantos datos positivos para tuitear desde hace tiempo. No sé ni por dónde empezar. ??#AthleticGetafe https://t.co/7aQRuDbrzK — Adurizpedia™? (@DatAthle) January 25, 2021

Soy consciente de que llevo varias semanas escribiendo cabreado. Y sé que eso no es bueno. Como me dijo en una entrevista Gari, el músico: "Si cantas a cara de perro se te queda cara de perro". Pero, creo que los que nos vemos obligados a leer lo que pasa y lo que dicen, podemos declararnos en rebeldía. Con tanta presión personal y profesional, entiendo quehaya decididoel tiempo que dedican al coronavirus en los informativos: un 50% del total. Así no pasarán desapercibidas otrasy los informadores u opinadores descansaremos.Me temo que detrás de laeste gobierno español, el superprogre, va a seguir apañando lascomo todos los anteriores: en El Blog Salmón explican cómo los recortes a las más altas, supuestamente para subir las más bajas, están acabando en unpero, eso sí, más parecidas entre ellas. Solo quien puedapodrá disfrutar de una jubilación más holgada. Este sistema es más barato para el Estado y, sobre el papel, es muy fácil de justificar desde posiciones progresistas, pero a los futuros pensionistas nos tritura.Sigo sin entender laspor el votante de. Ya sé que no es así de sencillo pero, básicamente, el voto del PP que se fue a Ciudadanos ahora se divide, gracias al populismo de Rivera y una, entre los extremados y los que regresan a la casa pepera. Pero en vez de estar cada uno en una orilla, los dos se meten en la derecha y río arriba: "El PP elige jefe de campaña en Cataluña al concejal que". La declaración de intenciones de los de Casado es bastante elocuente. De esa base, su castillo.Es cierto: "Los medios" tenemos mucha parte de culpa delen todo el mundo porque les hemos regalado la agenda con temas escandalosos y enfoques populistas. Internet y los sueldos bajos nos han vuelto cómodos y acríticos, y por eso. Por ejemplo: dejamos que empresas cuyas audiencias no son auditadas, como Netflix, nos vayan colocando sus "series más vistas" sin que sepamos realmente si lo son. Y de audiencias, datos de difusión y usuarios únicos a la web, sabemos lo suficiente como para quesin pagar.Si hemos hablado en esta columna delcuando el equipo jugaba mal y no lograba resultados es justo que lo hagamos ahora que compite, gana, pasa eliminatorias y levanta títulos, ¿no? Durante la última victoria liguera, Roger Álvarez tuiteaba: "No recuerdo haber tenido tantospara tuitear desde hace tiempo. No sé ni por dónde empezar". Entre aquella goleada y el partido de hoy contra el Barça, hemos pasado a. Las derrotas llegarán, lo sé, pero como me decía una buena amiga: preocúpate solo de lo bueno, que lo malo viene sin que lo llames.