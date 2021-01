Hay un rey español emérito que ha decidido vivir en Abu Dabi a nuestra costa, como siempre ha vivido

Qué vergüenza de tuit

No es una competición, claro que no, pero las dosis no están para ser almacenadas, sino para inyectarse al mayor ritmo posible. En estas circunstancias no es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'. — Denis Itxaso (@DenisItxaso) January 17, 2021

Cansados... e idiotas

No puede ser una cortina

Iglesias, a sus pulsos

La entrevista de Salvados giró en torno a una cuestión capciosa: choques PSOE-UP (pasados y futuros).



La política politizada entretiene, pero mantiene a la política desaparecida. — Pedro Vallín (@pvallin) January 18, 2021

Ante el confinamiento

Ninguno de los defensores a ultranza del confinamiento domiciliario total vive en un piso de 50 metros con otras 3 o 4 personas. Más bien, suelen disfrutar de otras condiciones de vida bastante más confortables.



El confinamiento total es socialmente injusto. https://t.co/7YvyAbdQtZ — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) January 17, 2021

Puedes estar de acuerdo o no con la manera con la que Euskadi ha intentado garantizar la segunda dosis de la vacuna y la inmunización de la población más vulnerable. Vale. Pero un delegado del gobierno español no puede permitirse generar o alimentar una fogata política con un tema tan serio y en un medio tan ligero como Twitter. Lo ha hecho, y su hilo, a modo de respuesta al lehendakari que nadie le había pedido, es una absoluta vergüenza injustificable, sobre todo, tal y como están las cosas, tal y como vienen, y tal y como se las toma el principal perjudicado por el gobierno al que Itxaso representa.Todas y todos estamos cansados. Agotados. Y eso no es lo peor: lo peor es contagiarte y que tu cuerpo reaccione al virus de la peor manera. Estamos sufriendo una pandemia mundial, y no, no es una batalla de memes, de tuits, ni de titulares: es una enfermedad contagiosa que nos ataca como especie hasta que consigamos que la vacuna sea efectiva a nivel global. Y quien no entienda esto, casi un año después de repetirlo, o tiene un problema cognitivo o tiene un problema de sociopatía. Y desde luego, no es más listo que los demás. Todo lo contrario.Pero la vida sigue: hay pandemia pero hay nacimientos, hay muertes por otros motivos, hay celebraciones de Supercopa, hay divorcios ycomo siempre ha vivido. En El Diario explican que Patrimonio Nacional "es propietario y costeó los gastos de la casa en la que se hospedó Corinna y asumió 600.000 euros en indemnizaciones por despidos de la tripulación del yate Fortuna", "y hasta los seguros de los Ferrari, Rolls Royce y otros coches de gran lujo que recibió Juan Carlos I como regalos de algunas dictaduras del Golfo".Lo poco que he visto de la entrevista aen LaSexta ha sido sobre su gestión del gobierno. Ojo, no de sus ideas o iniciativas, sino del día a día, de lo que puede y no puede hacer. Vamos, que Iglesias ha hablado de su tema favorito: Iglesias en el Gobierno. Pedro Vallín lo resumía en Twitter de esta manera tan elocuente: "La entrevista de Salvados giró en torno a una cuestión capciosa: choques PSOE-UP (pasados y futuros). La política politizada entretiene, pero mantiene a la política desaparecida". Y estoy absolutamente de acuerdo:Llevo un par de meses intentando normalizar mi vida atendiendo a todas las recomendaciones para frenar la pandemia: voy al bar y hasta al gimnasio con total precaución.. Ahora que las cifras invitan a regresar a él con resignación es un buen momento para recuperar el tuit de Dani Álvarez sobre el post de Juan Ignacio Pérez: "Ninguno de los defensores a ultranza del confinamiento domiciliario total vive en un piso de 50 metros con otras 3 o 4 personas. () El confinamiento total es socialmente injusto".