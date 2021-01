Garitanok bere hitzekin Athletic indartzen du

NO corresponde a los grupos que libremente trabajamos por el Athletic centrar nuestras aportaciones en cuestiones deportivas. No seremos nosotros-as quienes valoremos el hecho de despedir a un entrenador cuyo equipo navegaba noveno en la tabla. No es la primera vez que ocurre ni probablemente será la última.

Eso sí, con demasiada frecuencia ocurre este tipo de cambios cuando el entrenador es de la casa. Iribar, Clemente, Txetxu Rojo, Irureta, Cuco€. Desde luego esto merece al menos una reflexión general. Euskera "dagoenean par-par, ez dagoenean negar". Al final detrás solo hay una minusvaloración general del entrenador vasco por el hecho de serlo y no por merecerlo. Lo dicho, toca reflexionar.

Pero estas líneas no son para poner en cuestión una decisión ejecutada por sorpresa, tardía y quizás más fruto de la frustrada asamblea de compromisarios-as que de la propia dinámica deportiva. Tampoco para valorar el acceso a la información del cese de determinados medios de comunicación con anticipación incluso a la propia rueda de prensa post partido. Si un director deportivo cree que sus amistades están por encima del interés general rojiblanco alguien lo tendrá que valorar donde corresponda. No seremos nosotros-as.

Nosotros-as estamos para valorar la inmaculada trayectoria de Gaizka Garitano. Para valorar como se ha despedido como un auténtico caballero del fútbol. Mr Pentland, Rony Allen, Koldo Aguirre, Iriondo, Iribar, Howard Kendall, Juup Heyneks, Jose Mari Amorrortu, Mané, Marcelo Bielsa, Iñigo Juaristi, Ernesto Valverde y un largo número de grandes maestros del fútbol que pasaron por el Athletic y con su actitud lo hicieron más grande.

Gaizka es el último de todos ellos. El último entrenador de un juego que nació para nosotros-as en la Campa de los Ingleses y que terminó ocupando los terrenos de una pequeña ermita. Él ha sido un sir a quién sus rivales nunca pudieron devorar de frente. Su camino estuvo marcado por la apuesta por la cantera, su compromiso con el euskera y la cultura vasca y su defensa de los valores deportivos propios de nuestro pueblo por los que se nos reconoce entre Idaho y Baiona. Su actitud nos ha hecho más grandes y ha empequeñecido a quienes lo minusvaloraron.

Eskerrik asko Gaizka, zu zara nagusia. Zorte ona eta bidean berriro elkartuko gara.

*Firman también Ibon Cabo, Eñaut Barandiaran y Sabin Arana, de Athletic Indartuz