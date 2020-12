Nada edificante

POR no decir lamentable, busca uno eufemismos. En el fin de semana del inicio de la vacunación anticovid, momento de esperanza muy goloso para sacarse una foto, hemos asistido al intento de algunos presidentes/as de comunidad autónoma de hacer del reparto de vacunas una feria. Saben, o deberían, que los criterios para distribuir los viales son de diseño europeo, contemplan la población pero también el perfil de edad de la misma, la estructura sanitaria, etc. Así que la demanda de algunos de más porcentaje del reparto no es sino la exigencia de un privilegio.