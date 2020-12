Madrid y el coronavirus, en tres titulares: un desenlace anunciado

Madrid, en tres titulares

Estos tres titulares, publicados casi en días consecutivos en El Plural, son el resumen de un desenlace anunciado: "El fin del milagro de Ayuso: Madrid vuelve a los primeros puestos de incidencia del virus". La propia Comunidad lo ha hecho público: "Madrid reconoce que el virus se ha disparado un 20% en una semana". Pero parece que a la presidenta le da igual, ella va a seguir con su modelo: "Ayuso rechaza medidas más duras para Navidad mientras deja fuera de control el 40% de los casos". ¿O acaso alguien creía de verdad que tomar medidas diferentes a las del resto de Europa era lo mejor?



El "tribunal sobrao"

Ya sé que hay sentencias en Euskadi, entre otros espacios, que obligan a los gobiernos a haber provisto a los servicios sanitarios y de emergencias de EPI u otras medidas de seguridad en plena pandemia, cuando, simplemente, no había acceso a ellas. Por eso hablamos de emergencia sanitaria y situación excepcional. Ahora, el Tribunal Supremo pide investigar esa gestión a nivel español porque se ve que los jueces (como los sindicatos) sí sabían dónde encontrar las soluciones. Igual que saben manejar como nadie lo de Catalunya, el gobierno en Nafarroa si no está UPN y rectifican a Estrasburgo.



ERC se aleja del 1-O

ERC está pagando un alto precio por su participación en el 1 de octubre catalán. Eso es innegable. Como lo es que, hasta que llegó la oscuridad de la justicia española, este partido intentaba quedarse fuera del charco al que empujaba a Puigdemont y su equipo. Aquello de traicionar a Catalunya por unas monedas quedará en el haber de quien lo dijo. Hoy, ERC es un partido precavido que "se desmarca del Consell per la República", que elegirá a sus futuros representantes en una sesión constitutiva. La política es posibilista o no es. De igual manera que es coherente o no es política.



De ridículo en ridículo

La historia de que entra un hombre en una frutería catalana y, al pagar, se le cae el carné de Vox y el frutero responde enseñando el suyo, es en sí misma ridícula. Pero además es falsa, porque le ha pasado a tanta gente que lo ha contado en Twitter exactamente con las mismas palabras que, claramente, es un relato inventado y enviado a esos robots creados para difundir mensajes. Vamos, que la "anécdota" lo tiene todo: la fantasía típica de Vox y las trampas on line típicas de Vox. Por cierto, el corolario del tuit es: "No hay duda, los de Abascal arrasarán en las catalanas". Como todo, lo hará de manera virtual.



Un calendario "dirigido"

Cuando empezó la liga española de fútbol ya nos avisaron de un calendario dirigido, pero en esta España a todos se les va la mano: no ha acabado la primera vuelta de la competición y está claro que lo que hace el calendario es adulterarla. En la jornada 19 jugaban entre sí los 4 equipos que se enfrentarán en la Supercopa, pero no el Madrid con el Barcelona. Esa misma "casualidad" también se ha evitado en el sorteo del jueves con la excusa más chorra del mundo: que no hay campeón de Copa. Por eso, en vez de un sorteo puro€ Separaron las bolas de Madrid y Barça. Menuda tomadura de pelo.