Está bien que un partido se pare por un ataque racista

La factura sanitaria en Euskadi

Hablemos de Educación

Si a un niño pequeño ya le cuesta aprender matemáticas, imagínate si se las explican en euskera. Lo que los nacionalistas están haciendo con los niños castellanohablantes en sus autonomías es una vergüenza legal y pedagógica. Y encima el Gobierno central aplaudiendo. Miserables. — Convivencia Cívica (@CCivicaCatalana) December 6, 2020

Corolario

Alucino con qué normalidad nos informan de que el rey viejo quiere regularizar dinero negro, oigan. — Roberto.G (@robersestao) December 7, 2020

Dejan las obras terminadas

En un comunicado, la primera dama Melania Trump anuncia que se ha completado la construcción de un nuevo pabellón de tenis en la Casa Blanca. https://t.co/GnsB8LX9qK — Dori Toribio (@DoriToribio) December 7, 2020

Bien, pero, ¿suficiente?

En esta crisis sanitaria y económica derivada me he puesto a favor de todos los gobiernos que han demostrado un poco de. No me escondo. Lo fácil es colocarse en la pancarta y reclamar, lo jodido es. Y lo meritorio, que la pandemia te haya pillado fuete: "En comparación con el resto de España los vascos gozan de unacon mayor capacidad depor habitante". En El Independiente, desgranan la inversión vasca en su sanidad pública, encabezada por el personal (y que irá a más con nuevas OPE) y condicionada por la pirámide poblacional y la alta esperanza de vida.Después de comprobar que no se trata de una cuenta paródica he seguido dudando porque los planteamientos deson tan extremos que rozan lo cómico. Por ejemplo, este tuit que ha llamado la atención de varios periodistas vascos durante la semana: "Si a un niño pequeño ya le cuesta aprender, imagínate si se las". Ahí queda eso porque, pese al ridículo evidente, no lo han borrado. ¿Y si en un colegio alemán expliquen las matemáticas en alemán? ¿Y si en uno inglés lo hacen en la lengua de Donald Trump? Para eso les da el razonamiento.El tuit dees un resumen estupendo de un escandalazo que en cualquier país con un poco de respeto por sí mismo haría temblar el modelo de la jefatura de Estado: "Alucino con quénos informan de que el rey viejo quiere, oigan". En efecto, con total normalidad nos han contado las intenciones de Juan Carlos I con el dinero de origen desconocido que le han encontrado y el uso que hacían de él sus hijas y nietos. Como si lo grave no fuera que nos engaña a la cara, intentando regularizar solo lo que han podido demostrar que ha gastado, y sin entrar en el fondo del asunto.La presidencia de losva a pasar a la historia como la peor de las bien documentadas. Sin duda. Porque si los fondos eran execrables, con su proximidad a la, las formas no eran mejores: no solo las declaraciones del presidente o cómo la familia tomó la Casa Blanca, también los detalles menores como el nuevo pabellón para tenis que acaban de terminar en ell. La propia Melania Trump ha tuiteado anunciando la finalización de las obras. Un exceso como tantos otros, consecuencia de lo que sucede cuando eliges a dirigentesde su ciudadanía.Está bien que un, y más cuando viene de parte del equipo arbitral. ¿Qué justicia emana de quien señala a una persona por el color de su piel? Yo solo espero que esta determinación y esta exigencia que ha exhibido acertadamente elsea extensiva a la liga y al país al que pertenecen, Turquía. Insisto: la calidad democrática de un país no condiciona la contundencia en la lucha contra el racismo. Al contrario: esa batalla hay que plantearla en todo momento y lugar. Y lo mismo va por el, que acertadamente secundó el plante€ Pero sabe lo que hay entre su hinchada.