Es la realpolitik, amigo

??Bildu apoya en Madrid la inversión de 5.300 millones en el TAVhttps://t.co/VCkKmRUW5d — DEIA (@deia_eus) December 4, 2020

"Sinvergüenza" es la palabra

Bastante sinvergüenza hay que ser para ponerte en plan golpista cuando llevas mamando y disfrutando de toda clase de privilegios que no huelen otros funcionarios desde el 78 pese a las continuas liadas, mamoneos y ruidos de sable. Mucho nos hemos callado con esta gente. — MrInsustancial (@MrInsustancial) December 3, 2020

Sí, ha molestado

Relajación, reacción

Mundialak!

El titular de DEIA sobre cómo Bildu votaba a favor de los PGE y, por extensión, a favor del TAV, la Guardia Civil, el ejército o la Casa Real española, igual que muchas otras noticias de otros medios vascos, han provocado una reacción bastante homogénea en las redes sociales dando la bienvenida a Bildu, con abundante sorna y sarcasmo, a la política de verdad, a la que resulta contradictoria y compleja porque, la especialidad dialéctica de Bildu. La política es apasionante por esto. El que la hace fácil no suele hacer política.Creo que copiando y pegando este tuit de Mr. Insustancial hago un gran favor a quienes no tienen una cuenta en la red social del pajarito y, por lo general, la mala uva: "Bastante sinvergüenza hay que ser para ponerte en plan golpista cuando llevas mamando y disfrutando de toda clase de privilegios que no huelen otros funcionarios desde el 78 pese a las continuas liadas, mamoneos y ruidos de sable. Mucho nos hemos callado con esta gente". No solo en la definición, también estoy de acuerdo en la última frase:Los autónomos somos ese tipo de trabajador que, cuando se estropea el ordenador o el móvil, sabe que no hay un departamento informático para solucionarlo, sino una tienda, una factura y hasta un recálculo de lo que va a ganar ese mes. Así que, sí, sabemos y nos preocupa lo que suponen esos hasta 24 euros más al mes que estamos pagando desde que empezó el año. Este año. Lo que" (Pymes y Autónomos) en el colectivo, dadas las circunstancias y lasnoticias como lao el empeño de los sindicatos en las¿Por quéhasta las regiones que mejor parecían combatir el coronavirus? Tan sencillo como trágico:. E insisto: solo hace falta tener ojos en la cara y leer los datos sin sesgo para darse cuenta de que el principal elemento transmisor es la chufla. La del bar y la de casa. En EE.UU., la situación puede ser dramática después de Acción de Gracias, y en España, saber que mejora la situación y levantar parte de las restricciones hacen que suba los contagios, como leemos en varios digitales. Hechos sencillos, datos evidentes y consecuencias claras que debemos tener en cuenta para Navidad.El Mundo Today, la web satírica que lleva años transformando la realidad en una oportunidad para el chiste, ha dado una lección de sensibilidad hacia uno de esos idiomas "periféricos" que hay en España, con esta noticia que firma Eñaut Zuazo en el Día del Euskera: "Titular honetan edozer idatzi genezake ezer ulertuko ez duzula dakigulako". Evidentemente, hacen una chanza con un idioma que nada tiene que ver con el español€ Salvo su coexistencia en parte del territorio vasco.