Selfie negro

TRES meses de alarma porfiando. Y tú peor. Una semana de discusión. Pues mira que tú. Cuatro días –hoy, no, no tengo agenda, mañana; el lunes, mañana no puedo– para llegar a reunirse. ¿En tu casa o en la mia? En la tuya que me da la risa. Dos horas de reunión para acordar que no están de acuerdo y dejárselo a los subalternos. Y una rueda de prensa con 24 banderas: Madrid, España, Madríd, España. Madrí, Ejpaña... Y en cinco días, del Duelo a Garrotazos a La Riña, nombres del mismo cuadro que Goya pintó en plena enfermedad y colgó en su casa, La Quinta del Sordo, junto a Las Parcas. Pinturas Negras de la España del XIX. Selfie de la del siglo XXI.