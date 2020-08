Bajar los humos

Las medidas coercitivas suelen llegar precedidas de una manifiesta falta de sentido común. Varias comunidades han prohibido fumar por la calle. En Euskadi ya se hizo un llamamiento a no hacerlo si no se puede guardar la distancia de seguridad. El sentido común dice que si es obligatorio el uso de la mascarilla cuando vamos andando por la calle, no es lógico ir destapados para fumar, comer pipas, degustar un helado... porque eso es hacerse trampas al solitario y poner en peligro a los demás. Pero como a muchos les falta ese sentido común, llegará la prohibición aquí también. Hay que bajarle los humos al virus.