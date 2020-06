¿Equidistancia?

QUÉ inmensa pereza produce tener que repetirlo. Guste o no, Vox es un partido legal. Irrite o no, se presenta a las elecciones y tiene derecho a hacer un mitin donde le plazca. Y los demás deberíamos tener el deber de respetarlo. Hay quien no lo hace y les insulta y les tira piedras. Mé-todos fascistas que le hacen el caldo gordo al fascismo. Lo alucinante es llamar equidistante a quien denuncia las agresiones. Maddalen Iriarte debería explicar qué haría ella como lehendakari: ¿prohibir el mitin? ¿Tirar la primera piedra? Total, una brecha en la cabeza se cura con betadine, ¿no?