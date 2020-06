Radio-fórmula

EL ente público RTVE está "estudiando fórmulas para que el euskera se escuche en las emisiones" del País Vasco de Radio Nacional. Hombre, a simple oído –se trata de radio–, no parece muy difícil: alguien que sabe euskera, un contenido que emitir y un micrófono. No es ninguna fórmula mágica: programación, se viene a llamar. Lo vienen haciendo decenas de emisoras de radio todos los días de forma profesional. ¿Qué falta? Voluntad política y algo de dinero. Presupuesto, dice Rosa María Mateo, administradora de RTVE. Como excusa, vale. Como argumento, no cuela.