Panicodemia

TOSO. Exactamente desde el lunes 2. La garganta amaneció... ¡aquello no era irritación, no, era cabreo! En este tiempo, por la inconsciencia característica (aún me tengo por humano), habré secretado –sí, secretar, del latino secerne?re, segregar– millones de gotitas-partículas en todas direcciones y a todo quisqui pese a que, lo prometo, no pertenezco a ningún grupo juramentado en acabar con la civilización. Especie humana aparte, claro. En todo caso, los 2-3 contagios que me atribuye la estadística se quedan cortos. Si no soy paciente cero es por décimas. Las que no he tenido de fiebre. Y mañana se cumplen 14 días. Me lavo las manos.