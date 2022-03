Nueve pilotos en busca del liderato sólido

Nueve pilotos se encuentran en un pañuelo de apenas diez puntos y buscando a quien sea el primer líder sólido de la categoría de MotoGP como principal objetivo, cuando este fin de semana se dispute el Gran Premio de Argentina en el circuito de Termas de Río Hondo.





And with that the #IndonesianGP ???? leaves its mark on the World Championship ??@_moliveira88 becomes the first ever #MotoGP winner in Mandalika and moves to fourth in the World Standings ?? pic.twitter.com/tt9m0BStEf — MotoGP™?? (@MotoGP) March 20, 2022

A seriously big crash for @marcmarquez93 today



A testament to how good modern protective gear is, we're incredibly happy to see and hear that he's OK! See you in Argentina, Marc! ??#IndonesianGP ???? pic.twitter.com/GKAaOAFauw — MotoGP™?? (@MotoGP) March 20, 2022

A este trazado llega comoel italiano(Ducati Desmosedici GP21), que a su victoria de Qatar unió una undécima posición en Indonesia que le permite mantener la primera plaza, aunque con una exigua ventaja deel surafricano(KTM RC 16) yal francés(Yamaha YZR M1), vigente campeón del mundo de la categoría. Todo está por cambiar cuando apenas se han disputado dos grandes premios de una larga, aunque tras unos comienzos titubeantes la situación no parece estar tan mal para el francés Quartararo, que en Indonesia arrancó una muy valiosa segunda plaza en unas condiciones extremas como consecuencia de las adversidades meteorológicas.Pero quizás la nota más destacada vuelva a ser la ausencia del ocho veces campeón del mundo, el español(Repsol Honda RC 213 V), quien como consecuencia de la fuerte caída durante el "warm up" de Mandalika, volvió a sufrir un nuevo proceso de. La revisión médica de última hora aconsejó quepese a que presenta una evolución muy favorable de la parálisis del cuarto nervio derecho afectado. El piloto, no obstante,, su circuito talismán, una semana más tarde si los próximos exámenes oftalmológicos son positivos.En Estados Unidos, Marc Márquez es ely aunque la lógica indica que debiera de mantener reposo, no sería de extrañar que el piloto de Repsol Honda intentase estar en esa segunda cita por el continente americano, mientras que en la primera carrera todo apunta a que el alemán, piloto probador de Honda,, siempre y cuando se confirme oficialmente la baja del ocho veces campeón del mundo.El español, segundo integrante del equipo Repsol Honda, correrá con la responsabilidad de dejar el "pabellón" de la escudería lo más arriba posible y en su caso particular enmendar la duodécima plaza que consiguió en la caótica carrera de Mandalika, después de comenzar la temporada con un brillante podio -tercero- en Losail (Qatar). Quien parece tener una situación mucho mejor, a pesar de su discreta pretemporada, es el vigente campeón del mundo, Fabio Quartararo, quien deberá refrendar en ambos trazados americanos la situación en la que se encuentra su nueva Yamaha YZR M 1. Tanto Enea Bastianini como Brad Binder serán una incógnita en lo que a resultados se refiere, dado que su rendimiento depende en gran medida de las condiciones del trazado, como también en el caso dey su KTM RC 16, vencedores bajo la lluvia de Mandalika.El francés(Ducati Desmosedici GP22), mantiene un rendimiento bastante regular y ello le permite ser, justo por delante de Pol Espargaró y su Repsol Honda y de su hermanoal manillar de la Aprilia RS-GP. Tras ellos, los dos pilotos oficiales de Suzuki,de esa relación dede distancia, por lo que todas las cuentas que se puedan hacer a estas alturas del campeonato no dejan de ser meras especulaciones, ya que habría que tener en consideración a otros pilotos.No están en esta relación inicial el vigente subcampeón del mundo, el italiano(Ducati Desmosedici GP21), que apenas ha sumadoen este inicio de campeonato, o su compañero en el equipo oficial Ducati, el australiano, queen la tabla de puntos con un "cero" en Qatar y su cuarta plaza bajo la lluvia de Indonesia. Tampoco está entre los mejores de la categoría el español, del que espera mucho más el equipo italiano Aprilia, que lo fichó la pasada temporada a poco de romper con Yamaha como la que debía ser la gran "sorpresa" de la competición después del gran paso en evolución que ha protagonizado el prototipo de Noale.El australianoo el español, sobre sendas KTM RC 16, los principalesde la temporada junto a los italianos(Ducati Desmosedici GP21) y(Ducati Desmosedici GP21) y el surafricano(Yamaha YZR M 1), deberán continuar con su fase de adaptación a una nueva categoría en la que todavía no tienen las "mejores sensaciones".