Oliveira manda bajo la lluvia en Indonesia

El portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) fue el encargado de dominar el controvertido Gran Premio de Indonesia de MotoGP con una clara victoria bajo la lluvia y con el asfalto completamente mojado, por delante de los franceses Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) y Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP22).





Márquez baja tras otra caída

Acortar las carreras

Carrera bajo la lluvia

Elcon 30 puntos, dos más que Brad Binder y con tres sobre Fabio Quartararo. Miguel Oliveira, que no puntuó en Qatar, es ahora cuarto en la clasificación del mundial.La carrera de MotoGP deparó no pocas noticias previas al inicio de la misma, la primera y la más importante, la(Repsol Honda RC 213 V) en la curva siete durante el "warm up" previo a la carrera que leen el Mataram Hospital de Lombok, al que acudió y del que regresó en helicóptero, en donde no se le detectó ningún tipo de fractura.Pero el, pues voló por los aires más de dos metros y a alta velocidad, y, sobre todo, el traumatismo cráneo-encefálico que se produjo,, que declaró, aunque el equipo ya había decidido previamente no salir a la misma y comenzar la recuperación para las dos siguientes citas, consecutivas, de la temporada, en dos circuito muy de su agrado, los de Termas de Río Hondo, en Argentina, y de Las Américas, en Austin (Estados Unidos).La segunda noticia llegó con la decisión de Dirección de Carrera deal estaren las curvas dos y tres y, sobre todo, en la diecisiete, lo que entre otras cosas provoca el lanzamiento de pequeñas piedras por parte de las ruedas trasera, motivo por el que la carrera de MotoGP pasó de 27 vueltas a veinte.La tercera noticia fue la llegada de, prácticamente diluvio, en los, lo que forzó un cambio del protocolo de la misma para que todos los equipos pudiesen adaptar las motos a la ingente cantidad de agua que estaba cayendo sobre el trazado de Mandalika y con ello un retraso importante en el horario de salida de la carrera de una hora y cuarto.Al final la carrera se pudo disputar, con la decisión unánime de todos los pilotos de montarcon los compuestos intermedios de goma tanto delante como detrás, y nada más apagarse el semáforo, con el asfalto todavía bastante mojado, aunque drenando en muy buenas condiciones, fue el autor de la "pole position" y campeón mundial en título, Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), aunque tras su estela se colocó el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que realizó una salida espectacular.No fue el caso de Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22), al que se le levantó mucho la rueda delantera y se vio superado por varios pilotos cuando comenzó a arreciar la lluvia en algunas zonas del circuito y los mejores especialistas en lluvia comenzaron a mostrar la cabeza, como el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16), el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y Alex Rins., aunque antes de completarse el segundo giro el australiano Miller ya era líder de la prueba, por delante de Oliveira, Quartararo, RIns y Zarco, con otro español, Joan Mir (Suzuki GSX RR), que salía decimoctavo, remontando para ser sexto en la segunda vuelta.Poco a poco Quartararo fue perdiendo terreno, al no ser un gran especialista en agua y tampoco tener confianza en esas condiciones, en las que es muy fácil cometer un error, mientras por delante tanto Miller como Oliveira ya había conseguido una ventaja de casi dos segundos y medio respecto a sus perseguidores, el grupo encabezado por Quartararo y en el que también estaban Rins, Zarco, Mir, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y Jorge Martín.Por detrás de ellos otro grupo con cinco pilotos, Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), los italianos Luca Marini (Ducati Desmosedici GP21) y Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y el surafricano Brad Binder (KTM RC 16).Al liderato de Miller le sucedió el depara intentar cambiar el ritmo y marcharse en solitario con dos vueltas rápidas consecutivas.Al comienzo de octava vueltaen la curva uno, sin daños personales que lamentar, tras pisar con la rueda delantera de su Ducati un reguero de agua, y Andrea Dovizioso entraba en su taller con problemas técnicos en su Yamaha YZR M 1.Poco a poco y como consecuencia de las condiciones de la pista los pilotos se fueron distanciando entre ellos para "controlar" un poco mejor los espacios, con Miguel Oliveira primero, delante de Jack Miller, Johann Zarco, Fabio Quartararo y Joan Mir, mientras Pol Espargaró salvó una caída casi segura al pisar la línea blanca con su Repsol Honda RC 213 V, que le obligó a salirse de la pista y pasar de la décima a la duodécima posición.como Miller la segunda, mientras Johann Zarco superó a su compatriota Fabio Quartararo para intentar superar a Alex Rins y así meterse en las posiciones de podio.Y logró su objetivo una vuelta después el francés para marcharse a la caza de Miller, en tanto que Quartararo decidió pasar al ataque henchido de confianza y doblegó a Alex Rins con cierta facilidad para situarse cuarto.Zarco alcanzó a Miller, pero también Quartararo a ambos, y no tardó mucho el campeón del mundo en título en superar a su compatriota y poco después al australiano para ponerse segundo e incluso lograr una cierta ventaja sobre sus rivales pero con un Oliveira inalcanzable por delante.Tras Oliveira, Quartararo y Zarco, acabaron Miller, Rins y Mir, con el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), séptimo, delante de Brad Binder (KTM RC1), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y Darryn Binder (Yahaha YZR M 1). Pol Espargaró fue duodécimo, con Alex Márquez (Honda RC 213 V) tras él, Maverick Viñales (Aprilia RS-GP), decimosexto y Raúl Fernández (KTM RC1&), decimoséptimo.