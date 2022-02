La caverna se revuelve contra Pablo Casado

Que rueden cabezas - Génova es Vietnam, y a Pablo Casado se le pasan al enemigo los principales batallones de plumíferos. Hasta ABC clama en su editorial que es "La hora de las dimisiones". Eso sí, el vetusto se conformaría con dar matarile político a cierto Maquiavelo de Murcia: "La responsabilidad alcanza directamente al gestor de toda esta crisis, que lleva meses preparando una operación que al final no ha sido capaz de controlar. A Egea le han detonado la bomba contra Ayuso desde fuera y se le ha vuelto en contra. Es hora de que se vaya. Casado debe entregar la cabeza de su secretario general y a partir de ahí recomponer las distintas relaciones e interlocuciones".

Chantaje sin pruebas - El Mundo, uno de los periódicos que espolvoreó la filtración que provocó el big bang pepero, también se revuelve contra el palentino. "El PP no puede seguir en estas manos", titulaba su editorial de ayer, sin ocultar que sus preferencias por Ayuso: "Es improbable que la actual dirección del Partido Popular vuelva de la vergüenza que está protagonizando. No se vuelve de un intento de chantaje sin pruebas que liquida la presunción de inocencia de una presidenta autonómica elegida masivamente por los ciudadanos sobre la que no pesa mancha judicial alguna". En la página anterior, Iñaki Ellakuria sentenciaba: "Este selecto ejemplar de mediocre es capaz de destruir todo un partido con tal de gobernar sus cenizas".

A Palencia - "Pablo, el AVE a Palencia tarda 1 hora y 25 minutos", le señala a Casado el camino a casa Rubén Arranz en Vózpuli. En el mismo medio, Irene González clava también sus agujas en el muñeco de vudú: "Casado se ha convertido en el colaborador más valioso para Sánchez y la izquierda enemiga de los intereses de España. Débil a las presiones que ejerce sobre él, sensible a sus desprecios, ocupa el lugar de perfecta y eterna oposición que pide permiso para existir".

¡Que se vaya! - El récord de decibelios lo marca Libertad Digital, que anuncia su editorial en la apertura con cartelón gigantesco en que se lee "¡Fuera!". No es difícil adivinar cuál es la tesis de la descomunal filípica: "Los auténticos responsables de esto deben salir del PP hoy mismo. No es posible esperar más. Casado y García Egea deben salir del PP. ¡Fuera!". Tiene pinta de que continuará.