Por culpa de ETB 3, los niños navarros llamarán "Erriotxa" a La Rioja

Empezó el diputado de UPN Sergio Sayas cacareando que el acuerdo para la captación del canal infantil ETB 3 en toda Navarra buscaba "resetear los cerebros" de las criatura de la Comunidad Foral. La tontuna del zascandil regionalista se ha quedado en pellizco de monja al lado de la vomitona dialéctica de una amanuense llamada Mayte Alcaraz que ahora tiene parada y fonda en El Debate. 4.000 caracteres bajo el encabezado "La semilla del diablo", no les digo más.

Bueno, en realidad, sí les digo que la tesis de la demencial descarga es la archiclásica, la de compraventa de la Navarra foral y española: "Navarra es el mito fundacional de Otegi, es la clave de bóveda de nuestra nación, la tierra prometida por ETA, que solo ha necesitado a un presidente como Sánchez para entrar en la subasta nacionalista". Recuérdese que esto ya se decía palabra por palabra en tiempos de Zapatero.

Y el arma definitiva para ejecutar la hipoteca será el canal maldito: "Los niños navarros tendrán –ya tienen– el privilegio de conectar con una tele purificadora, donde los mapas del tiempo eliminan al cuarto Estado más importante de Europa para sustituirlo por Euskal Herria, esa arcadia feliz que integran el País Vasco, un mordisco del sur de Francia y Navarra: ese país imaginario, rodeado de regiones de tercera, cuyos habitantes no poseen el RH fetén que reparten los valientes gudaris vascos, ora pegando tiros, ora cobrando la hipoteca al inquilino de la Moncloa".

Repónganse, que les va el último copia-pega de la alucinógena pieza, la que certifica que no les mentía en el títular: "Los niños navarros aprenderán pronto a llamar Erriotxa a una pequeña porción de terreno al sur del paraíso vasco; allí donde los niños de Extremadura, Murcia o Tenerife estudian la Comunidad de La Rioja, ellos tendrán la fortuna de identificarlo con un elemento extraño, excluido de la cartografía vasca, extramuros de la patria común donde llueve, hace sol y nieva cuando a Sabino Arana le da la gana". Llevo un minuto enfrente de la pantalla tratando de buscar una apostilla, pero no soy capaz, así que salto de párrafo sin más.

Aquí ya vamos rebajando los niveles de trilita dialéctica, aunque sin apartarnos del foco del cabreo diestro, que es el resplado de ERC y EH Bildu a los presupuestos españoles. Así lo cuenta en La Razón Juan Ramón Lucas: "Ayer santificaron los presupuestos del Reino de España los popes periféricos, republicanos y antiespañoles de la criatura creada por Sánchez, los portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña y de Bildu,que en aparición conjunta anunciaron que darán su sí al proyecto. Es la confirmación de que la maquinaria está engrasada, el monstruo tiene salud y vocación de mantenerla". La diatriba lleva por título "Frankenstein forever".

Ojo, que la alusión al monstruo para denominar al Ejecutivo de coalición y sus diversos apoyos se está quedando vieja. Una exclusiva del veterano José María Carrascal en ABC: "Empieza a circular un nuevo calificativo para nuestro, o más bien suyo, Gobierno: el de 'zombi', que añadir al de 'Frankenstein', aún vigente. (€) Ayer se reunieron sus ocho presidentes autonómicos en Santiago de Compostela para exigir voz y voto en el reparto de los fondos europeos. Los había del Partido Socialista. Otros, por su cuenta. Pero Pedro Sánchez necesita todo ese dinero, y más que hubiese, para satisfacer a los nacionalistas vascos y catalanes, que lo emplearán en alejarse de España. El calificativo 'zombi' no ha surgido por casualidad".

Descendemos hacia el punto final con unos sueltos de inspiración variopinta. Abre fuego Federico Jiménez Losantos en El Mundo, atizando a uno de sus pimpampunes, favoritos, "Teo el del bombo", como bautiza en el encabezado de la pieza al número dos del PP: "Ayer le dijeron que Ayuso había dicho que ojalá se tranquilizasen las cosas, y sin perder un minuto, con voz de maltratador de cuadra o arriero de la trata, le espetó a Griso que eso querría decir que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que sacó de la fosa a Casado y a su Amo, dejaba ya de pedir un adelanto congresual. Le faltó decir: «La tía pesada esa», pero la voz no escondía la coz. Este gañán ni sabe perder ni sabe ganar".

En El Español de Pedro J. Ramírez el gran hallazgo es un cordón umbilical que va de Vox a Podemos y, lógicamente, viceversa. Se trata de las palabras desabridas contra la tanqueta de la policía que se pudo ver en las movilizaciones de los trabajadores del metal en Cádiz. "Unidos por la tanqueta", se titula la pieza, que tiene esta tesis: "Es la Policía, y sólo la Policía, la que, en función de criterios técnicos y de seguridad, debe decidir qué herramientas y tácticas utilizar en su lucha contra violentos, delincuentes y alborotadores callejeros. En el momento en que esa decisión quede en manos de los partidos populistas, como parecen pretender Podemos y Vox, la paz social y la misma democracia empezarán a tener los días contados en España". Original, cuando menos.

La melonada de la jornada, excluyendo la que abre estas líneas, se la apuntamos a Miquel Giménez que trata de hacer una chanza (¡a estas alturas!) de la llamada Ley Trans. La intentona no da ni para unos gramos de vergüenza ajena: "Así que he decidido proclamarlo alto y claro, soy de género microondas, igualito que esos premios que se dan. Microondas y no se hable más. Y ahora, que venga la médica (y madre) a discutírmelo que, como me ponga farruco, le monto el día del orgullo electrodoméstico con un desfile de quienes amamos la línea blanca – la de los electrodomésticos, no sean mal pensados – poniéndola de chupa de dómine".