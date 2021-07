Consultas, golpistas y chiringuitos

Referéndum - ¿Habrá o no habrá referéndum en Catalunya? Isabel San Sebastián lo tiene claro. Y si acierta, los vascos votaremos también: "No hay indignidad que Sánchez no esté dispuesto a cometer ni tributo que rehúse pagar con tal de conservar la poltrona. Si de él dependiera, habría accedido ya a la convocatoria de un referendum de autodeterminación en Cataluña, seguido por otro en el País Vasco, que sus palmeros presentarían como la mejor vacuna contra el anhelo rupturista de sus socios". Me da que no caerá esa breva.

Indultos - Otro columnero del vetusto ABC, de nombre, Álvaro Martínez nos viene con noticias frescas. Resulta que el PNV apoya los indultos a los presos del 'procés'. Verán por qué razón oculta: "El PNV ha salido a pasear con el cesto en el brazo para recoger lo que le caiga una vez que los separatistas catalanes han meneado el árbol. Piden por ello que la vía del indulto, o alguna similar, se abra para Puigdemont y el resto de los miembros de la banda del lazo que permanecen huidos de la Justicia. Primero Puigdemont y, ya puestos, luego quizá los presos etarras". Fíjate tú.

Casado - Como saben, Pablo Casado justificó en el Congreso a los golpistas que derribaron la República en 1936. No está solo. La idea la comparte Emilio Campmany en Libertad Digital. Y hasta le añade dos huevos duros: "Es inequívoco que la Guerra Civil comenzó a raíz de un intento de golpe de Estado que fracasó. Pero el levantamiento militar no lo fue contra un régimen legítimo, pues la Segunda República llegó a raíz de otro golpe de Estado en 1931 que, a diferencia del de 1936, triunfó porque la derecha renunció a oponerse con las armas a él. Lo incruento no quita lo ilegítimo". Digno hijo de falangista orgulloso de serlo hasta el final.

Chiringuito - Seguro que ustedes piensan que Ayuso le ha regalado un chiringuito de tomo y lomo a Toni Cantó. Pues son unos descreídos y unos rojazos. Sostiene Zoe Valdés que no hay nadie mejor preparado: "De modo que no me ha sorprendido que Isabel Díaz Ayuso haya nombrado a Toni Cantó, prestigioso líder político español, al frente de uno de los más importantes campos y de los más atacados por el comunismo, y ese campo es el del lenguaje, el idioma". La pieza que contiene semejante desbarre se titula "El idioma versus el burrismo provinciano". Ahí queda eso.

El fulano de la imagen se llama Antonio Burgos, es hijo predilecto de Andalucía y uno de los columneros que más sal gruesa gastan. Le privan sobre todo los regüeldos machistas, como ha vuelto probar con una columna titulada " Con semejante encabezado, ya podemos imaginar lo peor: "Y yo añadiría una condición más para que se siga usando la mascarilla: las feas. No me digan que la mascarilla no ha favorecido a las señoras y a las chavalas feas como Picio".. Y luego, terminen de leer: "Si ven a una señora en la calle con ella puesta, no sólo es que cumpla las precauciones debidas: es que ha comprendido que embozada, con esos ojos, está guapísima y sin la FFP2 es un horror de fea". Puagh.