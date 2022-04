Pasado y presente de la economía

Cuando hablamos de filosofía nos vienen a la cabeza grandes pensadores de la historia, como Platón, Descartes, Sócrates y Pitágoras, entre muchos otros. La lista es larga y todos ellos nos dejaron sabias reflexiones sobre las distintas disciplinas relacionadas con la vida cotidiana; ya sea el amor, la familia e incluso la economía. El profesor y catedrático romano Alessandro Roncaglia (1947) llevó a su rama toda su sabiduría económica a su manual La riqueza de las ideas refutando tesis de famosos pensadores como Marx o Marshall. Roncaglia se concentra en el repaso histórico, empezando desde la Biblia, la Antigüedad clásica llegando hasta la actualidad. Sin duda, se trata de un clásico de bolsillo ameno, científicamente riguroso y bien documentado. Tanto es así que está considerado un manual para comprender las bases de la economía para todos los públicos.

Esta obra nace de la idea de que el pensamiento económico es esencial para la comprensión de la sociedad, ya que muchas veces se arrojan datos o previsiones difíciles de entender. Para ello, el profesor Roncaglia ha confeccionado su pensamiento recurriendo a principales autores representativos de las corrientes de las diferentes épocas que han marcado nuestra historia hasta el presente, convirtiendo su recopilatorio en una guía de profundización académica, aunque también están al alcance de cualquier adulto aficionado a la economía y para la sociedad en general.

No obstante, aunque varias teorías puedan parecer que están obsoletas lo cierto es que es necesario hacer un viaje en el tiempo para conocer la evolución del pensamiento económico haciendo alusión a los problemas ya sean causados por la guerra, las crisis sanitarias o las domésticas. Y aquí, se discuten términos como la República, que hace referencia Platón, y la Política, que en este caso entra en juego Artistóteles. Cierto es que siempre ha habido diferencias en las clases sociales; ricos, pobres, clase media baja y alta. La economía con las diversas luchas sociales han creado esas categorías que ahora han generado diferentes estatus económicos. Este ejemplar que recopila diferentes visiones y nos ayuda a interpretar los fenómenos económicos, hace que comprendamos la evolución de algo tan importante como imprescindible para poder sobrevivir.

En los últimos tiempos, las épocas de crisis acaparan portadas de periódicos y están en boca de todos. El paro, sin lugar a dudas, es uno de los temas que más preocupa puesto que muchas personas no comprenden la situación de fracaso. Al parecer, numerosos expertos del ámbito económico confirman que, al menos en cuatro ocasiones vamos a estar en declive, lo que significa estar en banca rota. Esto forma parte del proceso económico de la vida y del ambiente que acompañan a la situación. Es por eso por lo que para comprender la situación actual provocada por la crisis sanitaria y otras guerras, es importante echar la vista atrás para recuperarnos financieramente.

Y es que la historia del pensamiento económico no solo proporciona hipótesis para interpretar la información disponible, sino que también nos enseña a ser prudentes frente a un uso mecánico de los modelos deducidos de la corriente principal de la teoría económica, tal y como apunta el profesor Alessandro Roncaglia en esta pieza de investigación. Pero este manual no es el único que aporta una visión general sobre la historia y otras características económicas. Si te interesa el tema, te proponemos los siguientes.

Economía Básica



Este es sin duda un clásico de los libros para aprender economía. Se trata de un manual para aquellos que quieren entender cómo funciona esta ciencia, de una forma sencilla y alejada de fórmulas matemáticas o complicadas ecuaciones. Con un estilo ameno y fácil de leer, permite a cualquier tipo de lector comprender cómo funciona la economía, independientemente de su formación académica o grado de conocimiento sobre esta materia que a veces resulta difícil de comprender.

La Psicología Económica



Richard H. Thaler fue Premio Nobel de Economía en 2017. En este trabajo nos habla sobre cómo el ser humano no actúa siempre guiado por criterios racionales y es propenso a cometer errores. Nuestros deseos, valores, miedos, prejuicios o afectos, por ejemplo, influyen claramente en nuestra valoración y juicio de las cosas, así como en nuestra toma de decisiones tanto a la hora de comprar un despertador o solicitar una hipoteca. Sin duda, un ejemplar muy ameno y didáctico que nos resolverá unas cuantas dudas.

Compendio básico de finanzas



Este libro está dirigido a todas aquellas personas que quieran emprender un negocio, empresarios o directivos financieros, como para aquellos que quieran fijar sus conocimientos básicos sobre economía o quieran adquirir los conocimientos básicos. Este manual se basa en conceptos, técnicas y modelos de la administración financiera de la empresa y con él aprenderás diferentes técnicas, así como distintos modelos en los que aplicarlas. También te permitirá profundizar en aspectos relacionados con las decisiones de financiación y a analizar las decisiones de inversión.

Fundamentos de economía



Este es otro manual de referencia para numerosos docentes de economía en todo el mundo, ya que explica con un enfoque didáctico conceptos económicos y sus aplicaciones prácticas. Además, esta tercera edición incorpora casos de éxito recientes y un capítulo sobre la crisis financiera lo que nos ayudará a llevarlo al terreno actual.

Con los tiempos que corren, los libros de autoayuda y negocios nos iluminan el camino en un momento lleno de incertidumbre marcada por las crisis y guerras actuales. Fijando la atención en la recuperación económica, el libro 'Piense y hágase rico' es una obra escrita por Napoleon Hill en 1937 en Estados Unidos. Fue una de las primeras obras en el género de superación personal y se convirtió en el mayor éxito de todos los tiempos dando consejos sobre cómo aumentar el dinero con las pautas que le marcó el filántropo Andreus Carnegie a Hill.

El libro te orienta a alcanzar el éxito económico y personal a base de diferentes métodos. En primer lugar, el autor dice que el poder está en la mente por lo que es importante desarrollar nuestro deseo y fe interna. Por ello, aconseja definir claramente cuál es tu objetivo y después hay que establecer cómo alcanzarlo. Sobre todo esto se liga a las finanzas personales y planes financieros, a los que hay que prestar especial atención para no descuidar nuestros ahorros. Además, recalca la importancia de la fe, que es donde reside la creencia de que en el futuro todo va a salir bien.

Igualmente, la educación es la base de todo. Durante muchos años nos han dicho que no hay que hablar en sociedad sobre finanzas, pero el escritor anima a hacerlo, sobre todo dentro del entorno familiar, para recibir consejos y tener una orientación básica sobre cómo se gestiona el dinero. No obstante, no hay que tener a ningún referente puesto que es importante construir nuestro propio camino. Para ello, hay que iniciar un plan de acción: tomar decisiones y comenzar a llevarlas a cabo. La actitud positiva y seguir los objetivos establecidos será la clave de todo éxito. En numerosas ocasiones, tal y como afirma el escritor, existen seis principales miedos que nos frenan a alcanzar la cima: la pobreza, crítica, mala salud, desamor, vejez y la muerte. Pero no debemos dejar que nada nos impida alcanzar nuestras metas.

Aunque esta obra sea todo un best seller, Piense y hágase rico ha recibido numerosas críticas, ya que numerosos expertos apuntan a que este libro de Napoleon Hill está lleno de fantasías, puesto que no está claro si son consejos fabricados o si realmente Andreus Carnegie le asesoró.