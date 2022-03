Tres novelas para todos los gustos

Markus Zusak (1975), Salman Rushdie (1947) y Tsugumu Ohba son los tres autores que protagonizan esta sección con una de sus grandes novelas: La ladrona de libros; Quijote y Death Note. Géneros diferentes pero iguales de cabecera para alternar según el estado de ánimo y que comparten un tema común: la muerte.

'la ladrona de libros'

Más allá del holocausto

El primero, una lectura obligatoria sin duda tiene película propia, aunque tal y como muchos fanáticos lectores confirman, los libros siempre son mejores. Quien no lo haya leído, tiene una tarea pendiente puesto que esta obra literaria es única desde el punto de vista narrativo o, mejor dicho, la narradora y guía de esta historia: la muerte. Sin duda, un auténtico Best Seller. Y no es para menos, porque Markus Zusak ha logrado un total de once grandes premios gracias a esta joya tan emocionante y humana, entre los que destacan: Commonwealth Writers Prize for Best Book (2006), ALA Best Books for Young Adults (2007) y Pacific Northwest Young Readers Choice Master List (2009), entre otros.

Aparentemente puede parecer uno de esos típicos libros que tratan de nuevo el tema del holocausto, pero La ladrona de libros va más allá. La muerte es la gran protagonista. Ella narra la historia en primera persona. Cuenta la historia de Liessel, una niña alemana que descubre durante la Segunda Guerra Mundial su gran pasión: la lectura. A diferencia del Niño del pijama, que parece que pueda tener similitudes en cuanto a la historia, esta muestra los horrores de aquellos que vivieron la guerra, cómo les trataban y cómo lo hacían para seguir hacia delante. Zusak hila a la perfección esta novela con una narración ágil, aunque a veces cueste seguir leyendo por la dureza de la propia historia, que incluso tiene tintes poéticos. Además, el escritor usa a menudo en sus libros el recurso del flash-forward con lo que descubre hechos del pasado para entender acontecimientos del futuro.

'quijote'

Un autor en boca de todos

Pero si hay alguien a quien no teme a la muerte ese es Salman Rushdie, escritor de la segunda obra recomendada: Quijote. A diferencia de Zusak o Ohba, quienes apenas cuentan con una vida pública tan interesante como la de Rushdie, es sabido que durante décadas el autor indio de también las obras Hijos de la medianoche o Los versos satánicos, ha vivido amenazado de muerte durante años. Se dice que durante más de diez años vivió bajo la protección de los servicios de seguridad británicos. Muy pocos comprenden el estilo de Rushdie que mezcla el argot, el humor y el ingenio, lo que le ha llevado casi a perder la vida. Por ejemplo, una de sus últimas novelas Dos años, ocho meses y 28 noches, fue interpretada como una parábola del terror islamista, lo que le llevó a recibir amenazas. Sin embargo, con Quijote (2020), aunque también sea una de esas novelas arriesgadas, no deja de ser una obra de carácter clásico que tiene como base la gran obra de Cervantes. En ella trata la historia de un anciano llamado Ismail Smile, bautizado como Quijote, ejecutivo de ventas, americano, de origen hindú, que se enamora de una joven estrella de la televisión. Él se siente Quijote ante su Dulcinea y decide dedicarse como caballero a su dama. El Quijote no tiene apenas amigos ni familia, ya que solo se relaciona de vez en cuando con una mujer de Nueva York conocida como La Cama Elástica Humana. Con ella tiene y deciden llamarle Sancho. De esta forma se inicia una itinerancia a imitación de la que realizara Don Quijote.

'death note'

El manga está de moda

Como con todo, la literatura también pasa por fases de moda. Es lo que ocurre con el anime o el manga, que con el paso del tiempo esta tendencia ha ido aumentado sobre todo entre el público más joven. Las series y libros mangas se han hecho un hueco en las librerías y Death Note, los libros exitosos del escritor Tsugumu Ohba e ilustrados Takeshi Obata, del que solo se saben sus nombres y poco más, es uno de esos thriller sobrenaturales más populares de todos los tiempos que han cautivado con sus historias del bien y el mal, la corrupción y el poder. Los protagonistas de estas historias, los shinigami o los conocidos dioses de la muerte, poseen unas libretas muy especiales, llamadas Death Note o Cuadernos de Muerte, en las que anotan los nombres de aquellas personas que van a morir. Todos ellos son estudiantes de la escuela de secundaria.

Sin destripar los finales de estos libros, Death Note narra historias llenas de sorpresas, con personajes carismáticos y llenos de matices, e incluso cuesta catalogarlos como buenos o malos. Cierto es que el manga es un género diferente al que muy pocos logran engancharse, pero si la historia te llama la atención, no hay nada más que acudir a las series para comprenderla e iniciarte en el mundo del manga, ya que tal ha sido su éxito que cuenta con dos películas y un videojuego.