La alargada sombra de '50 sombras de Grey'

Todo lo que rodea a la saga erótica de la autora británica E.L. James levanta polvareda. El caso del actor norirlandés y exmodelo Jamie Dorman nos da una idea sobre la huella que deja ponerse en la piel del tóxico empresario Christian Grey. Las malas críticas nunca frenaron el fenómeno planetario de '50 sombras de Grey', que solo en su primer tráiler en castellano acumuló 16 millones reproducciones desde el estreno de la película en febrero de 2015. Los tres largometrajes ('Cincuenta sombras de Grey', 'Cincuenta sombras más oscuras' y 'Cincuenta sombras liberadas') han recaudado en todo el mundo la friolera de 944 millones de dólares. Netflix también lanzó su serie. Al igual que Daniel Radcliffe siempre será recordado por 'Harry Potter', Dorman corre el riesgo de quedarse encasillado en su papel del magnate de los negocios que mantiene tórridas relaciones con una recién graduada de la universidad, Anastasia Steele. Es el precio de la fama. Y de la polémica aderezada con sexo de alto voltaje.

Charlie Hunnam, de la serie 'Sons of Anarchy', era el hombre elegido por los productores. Rechazó la oferta, seguramente consciente de los riesgos artísticos que entraña un papel en el que se muestran experiencias carnales limítrofes con la práctica del BDSM (Bondage, Disciplina, Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo). No quiso hipotecar su carrera. Dorman ha mantenido un discurso ambivalente sobre su paso por la lucrativa trilogía. Por un lado, reconoce el maná de la marca Grey: "No me avergüenza decir que ha transformado mi vida y la de mi familia económicamente. Estoy muy, muy agradecido por ello. Y siempre lo estaré". Por otro lado, recibió tantos palos que terminó por rendirse ante la evidencia: "Estoy bastante seguro de que es mi peor interpretación hasta la fecha", sentenció en un arrebato de sinceridad el actor al que ahora aplauden tras su interpretación en 'Belfast' (Kenneth Branagh, 2021).

Para explotar el producto literario -150 millones de ejemplares vendidos desde 2012, 8 millones de lectores en español- se ha utilizado la baza del morbo y se ha recurrido al anzuelo cinematográfico. A la editorial Grijalbo no le importa acudir a una adaptación que ha recibido tan malas críticas para promocionar la novela -"descubre el libro en el que se basa la película"-, porque, sencillamente, no hace mella en el público. La estrategia comercial ha sido infalible: con la primera entrega se estableció el récord de la edición de bolsillo de ventas más rápida de todos los tiempos, superando a la serie de 'Harry Potter'.

Por otra parte, la etiqueta 'arty' nunca le interesó a la autora. El mérito de James fue el de rescatar la novela erótica para el gran público, aunque ella prefiere enmarcar la saga, cerrada definitivamente tras la publicación de 'Liberado' el pasado verano, en el ámbito de la novela romántica. Para justificar su posición, se escuda en una visión clásica del amor "donde hay mucha pasión y las escenas sexuales están exentas de vulgaridad". La historia del multimillonario seductor Christian Grey y la joven Anastasia Steele se ha desarrollado en los libros 'Cincuenta sombras de Grey', 'Cincuenta sombras más oscuras', 'Cincuenta sombras liberadas', 'Grey', 'Más oscuro' y, por último, 'Liberado'. E.L. James, de 58 años, se desmarcó de sus flirteos con el sadomasoquismo mainstream en 2019 con la publicación de 'Mister', una novela romántica más convencional, que no ha llegado a las cotas de popularidad de la exitosa serie. En 'Liberado', los fans de la saga conocen mucho mejor que es lo que pasa por la compleja y retorcida mente de su protagonista. "Christian es un personaje infinitamente fascinante, un desafío exasperante. Vivir dentro de su cabeza ha sido agotador, pero teníamos que entender cómo ha sido su crecimiento emocional gracias al amor y la compasión de Anastasia", asegura su creadora.

Los lazos con 'Crepúsculo'

Sus detractores calificaron la novela de "pobre" y se empeñaron en subrayar los errores gramaticales y las faltas de ortografía. Otra de las críticas recurrentes tiene que ver con su controvertido origen. ¿Estamos ante una obra original o las conexiones con la saga 'Crepúsculo' desvirtúan su valor literario? La realidad es que durante 2009 y 2011 James puso diferentes capítulos en la página fanfiction.net a disposición de los fans de la conocida novela de vampiros. El título inicial era el de 'Masters of the universe' y los nombres de los personajes eran los mismos de 'Crepúsculo', Edward Cullen y Bella Swan. Más adelante, reescribió la novela, renombró a sus protagonistas y lo dividió en las tres partes con las que ha pasado a la historia. Se dijo que era "porno para madres", pero ha terminado siendo devorada por un amplísimo abanico de lectores atraídos por un texto subido de tono.