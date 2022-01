Los rostros de la pelota femenina

El club Ados Pilota nació el pasado mes de mayo como el primer club profesional de pelota femenina de la mano de las pelotaris Iera Agirre y Maite Ruiz de Larramendi, entre muchas otras deportistas. Era el sueño de ellas y de muchas otras jugadoras que desde bien pequeñas soñaban con jugar cada fin de semana en el frontón, frente a un gran público y haciendo lo que más les gustaba, jugar a la pelota, pero con la mano y no a pala, modalidad a la que a partir de los 14 años se veían obligadas a ir. "A los 14-15 años empezaron a decirme que como era mujer se me iban a estropear las manos y que no podía jugar", recuerda la presidenta de Ados Pilota Ruiz de Larramendi.

El tiempo ha pasado y pese a que agradecen enormemente el papel que han tenido las televisiones en estos últimos años, con la visibilización que ha dado un torneo como la 'Emakume Master Cup', creen sinceramente que las cosas se han empezado por el tejado. Se ha querido, según ellas, ir muy rápido a intentar lograr una visibilización que siendo buena ha podido llegar antes de lo que tenía. En este sentido piensan que antes de exponer a las pelotaris se tendrían que haber analizado todos los debes que la pelota femenina tenía en el momento que se decidió hacer torneos de ese calibre. Y comprobar en qué condiciones estaba la estructura, los entrenamientos de las jugadoras, las preparaciones físicas, desde cuándo llevaban la mayoría sin jugar porque se les prohibió continuar en mano... En definitiva, se tendría que haber organizado e incidido en hacer una estructura sólida que permitiera un crecimiento progresivo y efectivo de toda la pelota femenina.

Con esta intención nace Ados Pilota, "con la idea de estructurar la pelota femenina. Nos parecía que a esto de la pelota mano se había empezado un poco por el tejado. Al final llegamos a jugar a mano y de repente entró la tele, en la prensa... y tenías la presión de que teníamos que jugar bien pero no estaban estructurados los entrenamientos y todo era un poco caótico", indica la pelotari y vicepresidenta del club de pelota Ados Pilota Iera Agirre.

En la actualidad el club está formado por 10 pelotaris en la rama profesional y por 24 en la escuela, desde los 6 a los 16 años. Pero, ¿quiénes dirigen el club? A continuación, explicaremos quiénes son Maite Ruiz de Larramendi, la presidenta, Iera Agirre, la vicepresidenta, y Oihana Orbegozo, una de las vocales.

1Maite Ruiz de Larramendi. Es la presidenta del club pero como ella dice, "porque alguien tenía que serlo y me pusieron a mí". A sus 48 años es uno de los máximos referentes de la pelota femenina y un espejo en el que se miran muchas de las jóvenes que empiezan en este deporte. En su caso, con apenas 8 años se sacó la ficha para jugar en el club San Miguel de Estella y empezó a jugar a mano. En aquel entonces era la única chica y ella, recuerda, no tenía referentes o nadie en quien fijarse. En su caso soñaba con ser Retegi o Galarza, ambos hombres.

Jugaba de pareja con otro chico del pueblo y así estuvo hasta que con 14 años le dijeron que tenía que dejar de jugar. Aun así, la de Eulate siguió entrenando pero ya no le llevaban a los campeonatos, no entendía nada. Tras esto estuvo cuatro años sin competir y cuando tenía 18 años Adón Larrión, entrenador de Susana Muneta, le animó a jugar a pala de nuevo en el Club San Miguel, y posteriormente probó también con la paleta goma en trinquete, comenzando una carrera de éxitos. "Me hicieron la prueba para jugar a pala y ahí me enganché", confiesa.

Nunca ha podido ser profesional y después de 25 años levantando trofeos, la beca más importante que ha recibido ha sido de 2.000 euros para cuatro años. Entre sus premios destacamos que tiene 7 medallas en Mundiales, entre las que se encuentran el oro en México (1998) y en Pau (2010). Su primer Mundial con la selección española lo jugó en 1993 en la modalidad de trinquete y su primer bronce fue en el Mundial de Pelota de San Juan de Luz (Francia), en 1994. Por último, en 2018 anunció su retirada de la selección española y anteriormente, en la temporada 2016/17, consiguió cuatro de los cinco títulos navarros a su alcance, en el mano parejas, frontball, en paleta goma 36 metros y en paleta argentina de trinquete.

2Iera Agirre. Es la vicepresidenta del club Ados Pilota, proyecto que empezó con Maite Ruiz de Larramendi y que vio la luz el pasado mes de mayo. Empezó a jugar a pelota con 7 años y hasta los 13 estuvo jugando a mano, en ese momento la obligaron a jugar a pala siempre que quisiera seguir en pelota. "Nos medio obligaron porque decían que no había chicas en mano", recuerda.

Estuvo cerca de 10 años jugando a pala y en el 2006, tal y como dice hubo una revolución y se volvió a jugar a mano. Ella lo vio y sin pensarlo dos veces dijo que tenía que estar ahí, jugando con todas. "Recuerdo que el día que tuve que pasar a jugar a pala lloré, me gustaba jugar a mano y no lo entendía. Me sentía obligada a cambiar", indica.

En aquel año, en 2006, hubo un poco de revuelo y las pelotaris volvieron poco a poco a los frontones a jugar a mano. Al de poco se realizó una concentración en Barcelona y allí fue Iera con una amiga a la que convenció a pesar de que llevaba dos años sin jugar a pala por una lesión de rodilla. Sentía que no podía faltar y que si se volvía a jugar a mano ella tenía que estar también. "Allí estaban todas las demás pelotaris y nos dimos cuenta de que estábamos muchas igual", reconoce Iera. En lo deportivo hace pareja con Maite Ruiz de Larramendi y han ganado multitud de torneos en los últimos años, entre ellos el campeonato de pelota mixta de la 'Emakume Master Cup' del pasado año 2021.

3Oihana Orbegozo. Es una de las vocales de Ados Pilota y no recuerda bien cuán empezó a jugar a pelota pero sí cuando jugaba en el frontón en el recreo. También jugó a fútbol y a los 14 años empezó en Euskadi Kirolak, pero como nadie jugaba a pelota tuvo que dejarlo un poco de lado. Más adelante estuvo jugando a mano dos años en el club de Azpeitia pero lo dejó a los 14 años. Después de eso no volvió a jugar y un día, con 31 años, vio que había pelotaris en la tele, en la 'Emakume Master Cup', y dijo que tenía que estar ahí también. En el 2018 perdió la final del cuatro y medio contra Amaia Aldai (22-8) y en el 2020 ganó el parejas de la 'Emakume Master Cup' junto a Amaia Aldai.