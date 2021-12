Monta una tienda online desde cero

No cabe duda de que el mundo online ha llegado para quedarse y lo que parecía que sería en unos años se ha adelantado con la pandemia. Esto es lo que le ha pasado a Mari Loli Zugasti e Icíar Prieto, madre e hija y propietarias de Zugasti Dendak en Donosti. Antes de la pandemia peleaban a regañadientes por no pasarse de golpe al mundo digital, ya sea en la web o en los perfiles de Facebook o Instagram. Estaban bien, con su clientela regular y no veían necesario, al menos hasta el momento, dar el salto al mundo virtual. Además, eran conscientes de que hacerlo les requeriría de un tiempo adicional.

antes de dar el salto

Finalmente, la pandemia de la fue la que les dio ese empujón final, obligado en este caso, al desconocido mundo online. Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué no lo hicimos antes y no ahora con tanta prisa por el coronavirus? ¿Si no lo hacemos se nos irán los clientes? Este tipo de preguntas les surgieron a ellas y a muchos otros comerciantes, en gran medida pequeños comerciantes, que vieron cómo de la noche a la mañana perdían el contacto personal, ya que no se podía salir de casa. Entonces, los que pudieron porque su negocio se lo permitía, vieron en el comercio o tienda online un método útil y necesario para subsistir. En el caso de las protagonistas de este número de IN decidieron que Icíar, la hija de Mari Loli, fuera la que se encargara de ser la 'community manager' de la empresa además de seguir trabajando de cara al público cuando las cosas se relajasen.

Entonces, empezó a informarse, fue a cursos que ofrecía el Ayuntamiento de Donosti y tomaron la decisión de contratar una empresa que les creara la web. "En ese momento tuvimos que decidir si juntábamos o no las dos tiendas que tenemos, Zugasti Jantziak y Zugasti Hogar. Después de pensarlo decidimos crear Zugasti Dendak donde estarían las dos juntas. Lo mismo hicimos en las redes sociales", afirma Icíar Prieto. Pero el camino no fue fácil, para alguien que estaba aprendiendo a utilizar y manejarse en estas nuevas plataformas. Aunque la necesidad recortó los plazos de aprendizaje y a día de hoy confirma que se siente muy cómoda haciéndolo, aunque no deja de aprender.

Eso sí, todavía tiene que lidiar con el tiempo, ya que los nuevos productos que mete a la web o redes sociales los tiene que introducir en su jornada de trabajo en la tienda, y en ocasiones no puede hacerlo porque tiene que atender a los clientes. "Los clientes en persona son lo primero y aunque estemos con las actualizaciones en la web o redes sociales las dejamos para antenderles bien, como se merecen", indica.



PRIMEROS PASOS ANTES DE LANZARNOS A LA VENTA DIGITAL

1 En caso de que ya tengamos una tienda física podemos saltar al segundo consejo pero si no la tenemos está bien que te quedes en este punto. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un nicho de mercado, estudiar a nuestra competencia y estudiar en líneas generales el mercado. Para lo primero tenemos que analizar y ver qué vamos a vender, ¿van a ser pantalones o camisetas? ¿Serán ambas? Una vez lo hayamos decidido tendremos que estudiar el mercado, dicho de otra manera, qué están haciendo aquellas empresas que venden lo mismo que yo. Ahí aprenderemos y tomaremos referencias. Sí que es verdad que este punto de análisis nos puede servir en caso de que ya tengamos una tienda física porque podremos ver en qué plataformas, redes sociales o web, está nuestra competencia y podremos ver cómo les está yendo. Por último, tendremos que hacer un análisis de nuestro mercado y hacer pruebas para saber qué plataforma tendremos que usar.

2 Una ve tengamos claro todo lo anterior tendremos que lanzarnos a elegir una plataforma webcon la que vayamos a trabajar. Es muy recomendable acudir a donde profesionales para que nos las creen y que nos enseñen como alimentarla de una manera sencilla. Hay muchas herramientas para crear tiendas online como Prestashop, Magento, Shopify, WordPress o WooCommerce. Utiliza la que más fácil te resulte y más útil sea para tu tienda siempre pensando en tus productos, así como en tus clientes. Después de esto tendremos que elegir un hosting, un dominio o un nombre –en el caso de Iciar y Mariloli eligieron Zugasti Dendak para englobar sus dos tiendas en una web–. Además, será muy recomendable tener un logo para tu empresa online. Recomendamos que se lo encargues a diseñadores profesionales.

3 Bien, ya tenemos la web lista. Ahora solo tendremos que llenarla de contenido. Para ello, tendremos que subir todos nuestros productos. Es muy importante que los productos o fichas de producto deben tener título, precio PVP, impuestos, descripción, imagen, etc. Además, tienes que elegir un medio de pago online que facilite la compra.

4 Cuando tengamos el estudio realizado, la web hecha y todos los productos subidos tendremos que realizar un plan de marketing. Dicho de otra manera, tendremos que realizar una estrategia que nos haga conseguir que los clientes lleguen a nuestra web y compren. En este punto algunas empresas suelen hacer políticas de descuentos, hacer concursos o regalos a nuevos compradores, etcétera.

5 Por último, nuestra web tendrá que tener controlado el aspecto legal. Debe tener unos contenidos legales e ir adaptada a la RGPD y a la LSSI. En este sentido, tenemos que realizar un funcionamiento específico para las devoluciones, unas condiciones generales de venta, un aviso legal, poner el aviso de cookies o una política de privacidad. Recomendamos que antes de que nos embarquemos en webs de este tipo, y en caso de que no estemos seguros, es ir a donde profesionales para que nos asesoren en el ámbito legal.