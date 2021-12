Hockey hierba, ¿un deporte de la Antigua Grecia?

Pese a que el hockey hierba y el hockey en particular o en cualquiera de sus variantes no sea muy popular en el Estado puede que estemos hablando de uno de los deporte más antiguos que se conocen. Esto es así porque se han encontrado registros gráficos de formas rudimentarias de hockey –un juego de palos y una bocha– en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, uno de estas pruebas se encontró en un bajorrelieve egipcio del 2000 a. C. donde se ven claramente a dos personas utilizando palos con una pelota entre ellos –hay una figura del 1272 A.C en Irlanda–. Además, hay otra prueba más reciente pero que corresponde a la Antigua Grecia, concretamente al 500 a. C. En esta imagen en mármol, que se puede ver en el 'National Archaeological Museum de Atenas', se puede ver a varios hombres desnudos jugando a empujar una pelota con bastones curvos –algunos expertos señalan que estos 'palos' o lo que hoy se conoce como stick podrían ser cuernos de algún animal cazado–.

Desde entonces, el deporte ha ido evolucionando. Así, encontramos a los romanos con un juego muy similar llamado paganica, a los mongoles que jugaban a un juego llamado beikou o, entre otros, a los irlandeses con el hurling, deporte que todavía se juega y con gran afición tanto en categoría masculina como femenina y a los escoceses con el shinty. Entre las muchas evoluciones que se dieron en muchos países donde el hockey fue llegando y al mismo tiempo se fue adaptando a finales del siglo XVIII se conformó la primera asociación de hockey sobre hierba. En aquel tiempo las selecciones nacionales de India y Pakistán fueron las grandes dominadoras mundiales durante muchas décadas.

Tras esto, en Inglaterra se conformó el primer club de hockey fue el 'Blackheath Football and Hockey Club', en Londres en 1862 y tras la creación en 1875 de la Asociación Inglesa de Hockey no fue hasta 1880 cuando el juego se asentó definitivamente y las mujeres comenzaron a practicarlo con entusiasmo. Aun así, la hegemonía mundial de India y Pakistán era muy fuerte en todo el mundo. No fue hasta pasada la segunda mitad del siglo XX cuando Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Nueva Zelanda, España o Argentina han roto con su hegemonía. Tanto es así, que en la actualidad el deporte a nivel mundial está dominado por países como Alemania, Argentina, Australia, Países Bajos y Reino Unido. Ni rastro de India o Pakistán.

¿Cómo se juega a este deporte?

El hockey hierba es un deporte en el que dos equipos rivales de once jugadores compiten para meter una pelota en la portería del equipo contrario con la ayuda de una estaca o stick –vulgarmente conocido como palo– que permite controlar la pelota. Los partidos se disputan en una cancha de juego que mide 91,4 x 55 metros y está dividida en dos mitades, una para cada equipo. Además de las líneas de fondo, laterales y la central hay otra en la mitad de cada mitad del campo, conocida como la línea de 23 metros y que entre otras cosas marca la parte del campo hasta donde puede moverse el portero.

En cada partido cada equipo puede llevar un máximo de 18 jugadores pero los partidos tan solo lo pueden jugar once jugadores, la portera más diez jugadoras. La guardameta puede tocar la pelota con cualquier parte del cuerpo, tiene que llevar camiseta de otro color para diferenciarse de las demás jugadoras, tiene que ponerse protección especial para impedir que la pelota le haga daño y como hemos dicho anteriormente no puede superar la línea de 23 metros pero desde el momento que supere los 15 metros pasará a ser una jugadora más, por lo que tendrá normas como tal.

Por otro lado, las jugadoras solo pueden golpear la bola con la parte plana del stick, los bordes de la cabeza –la que se conoce como la zona curvada– y el mango, nunca podrán tocar la pelota ni con los pies ni con las manos como sí puede hacer la portera, tendrán prohibido obstaculizar, golpear o empujar al oponente en todo momento y en ningún momento podrán haber más de dos jugadoras peleando o tocando una bola con el stick.

Por último, un partido de hockey hierba está compuesto por dos periodos de 35 minutos con un descanso de 5 minutos. Aun así, hay torneos internacionales en los que se utiliza el formato de cuatro cuartos de 15 minutos con descansos entre ellos de 2 minutos.

material necesario para jugar

No es barato, es más se podría decir que es caro, ya que, para que nos hagamos una idea, un stick bueno puede valer cerca de 300 euros, aunque hay otros más asequibles por lo que tampoco hay que asustarse. Pero, ¿qué se necesita para jugar? Un stick, una pelota y protecciones.

En cuanto al 'palo' de hockey o stick las medidas y el peso están estrictamente codificados en el Reglamento de la Federación Internacional de Hockey. Así, sabemos que tiene una longitud máxima de 105mm y un ancho de 51mm. En cuanto a la pelota en la actualidad son de plástico y huecas por dentro y entre las protecciones está el protector bucal o las espinilleras para evitar posibles fracturas durante el juego.