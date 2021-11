'El Drogas', en plena forma

A Enrique Villarreal 'El Drogas' la pandemia le vino bien y mal. Por un lado, trastocó los planes que se había marcado en el quíntuple disco 'No quiero brujas en esta noche sin compañía'. Tras la correspondiente gira de presentación en salas, se quedó sin el baño de masas de los festivales de verano. ¿Qué es lo que hizo entonces el músico y poeta navarrico? Se podía haber quedado de brazos cruzados, pero en lugar de pasar los meses del encierro lamentando la mala suerte se puso a leer y a escribir. Y entre medias cogía la guitarra. Tras aquel periodo en el que se detuvo el mundo, el pasado 8 de enero falleció Javier Hernández 'Boni', guitarrista y cantante de Barricada, el grupo de rock que le dio la fama a principios de los 80. La ruptura de la mítica banda de Iruña-Pamplona fue traumática tras la salida de 'El Drogas' en 2011; nunca se supo si se había ido por su propio pie o le habían echado, tal y como sostenía frente a la opinión de los demás.

En un concierto de Rosendo en 2018, el músico que más había influido en uno de los puntales del Rock Radical Vasco, las dos cabezas visibles de Barricada hicieron las paces. El día que murió 'Boni' por un cáncer de garganta, 'El Drogas' le dedicó un poema en su página de Facebook' "Hay días que solo pesan. Demasiado. No se les puede llamar. No tienen nombre. Hasta las lágrimas, en esos días, son de pesada púrpura y aliento momificado que entierra memorias que no quieren ser recordadas".

El 1 de octubre salió a la luz un disco conceptual de ocho canciones titulado 'El largo sueño de una polilla'. El álbum, producido por Haritz Harreguy, es tan honesto y transparente como todos los del músico del barrio de La Txantrea. Está grabado como si fuera un 'unplugged', acústico y desnudo, adornado con lo justo para realzar el conjunto: pianos, algunos coros, percusión€ Lo importante en este caso es la emoción que transmite la interpretación del músico, de 62 años; su voz rasgada y cazallera se va deslizando en unas letras marca de la casa que, como en el estribillo de 'Nacer contigo de nuevo', le han hecho grande: "No me des la espalda oscuro desconcierto / clava en mi tu espada y que sea él mi fuego".

Tras los pianos pesados que abren, otro de los temas destacados del álbum, se deja llevar por la épica sin abandonar el ambiente lúgubre y ensombrecido que acompaña a sus textos: "Ya no es mío el aire sepultado, hay algo más que decir / y es mi huella y es mi piel y soy el viento del fugitivo / y hace falta llamar otra vez al látigo de nuestro castigo". El tono de este trabajo es grave con referencias constantes a la muerte -el recuerdo a 'Boni' es inevitable- y donde a su autor no le queda otro remedio que "apoyarse en el aire" para hacer frente a "todos los obstáculos que alargan el camino y todas las entradas que se encierran en tu pecho".

El disco sale acompañado del poemario '189 escritos con una mano enferma', que había empezado a escribir antes del Covid y al que le terminó de dar forma durante la pandemia. El libro sirve como perfecto complemento de las canciones, 300 páginas que ahondan un territorio hostil y apesadumbrado con referencias constantes a la muerte, la tierra, la sangre o el tiempo. Estamos ante 'El Drogas' más existencial y reflexivo que se pregunta por el sentido de la vida y "busca respuestas" a sus propias dudas. Lo resumía así en una entrevista concedida a Deia. "Si encontrase respuestas a las dudas, ya la habría jodido porque no podría poner mañana en duda lo que hoy para mí es una convicción. Eso es lo que me parece que tendríamos que aprender: a poner en duda nuestras propias convicciones. No para tirar por tierra todo lo que seamos, pero sí para no creernos tanto el ombligo de nuestro propio universo. Eso nos ayudaría más a repartir con los que tenemos alrededor".

Gira de presentación



La gira de presentación de 'El largo sueño de una polilla', concebida para teatros y auditorios, arrancó el pasado 25 de septiembre en Oñati y reúne a 7 músicos sobre el escenario bajo la denominación 'El Drogas AkustikFraktion'. El exlíder de Barricada ha vuelto en plena forma tras el parón pandémico y compagina su lado introspectivo y templado con el clásico sonido rockero que le dio a conocer. El festival Hirikosoinuak celebrado el 30 de octubre en el BEC se cerró con un repaso a sus éxitos de siempre ante 3000 seguidores, acompañado esta vez de sus compinches habituales: Flako Aristu, Txus Maravi y KomaBrigi Duque.

Mientras suma fechas en la gira acústica que de momento se cerrará el 8 de abril en Cáceres, no deja a un lado su vertiente eléctrica. El próximo 17 y 18 de diciembre participará en el concierto de La Polla Récords en el Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz junto a Lendakaris Muertos, Kaotiko y Cerveza Suicida.