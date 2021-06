'Roblox', el juego multiplataforma del momento

La pademia provocada por la covid-19 en 2020 ha dado paso a que muchos jóvenes hayan entrado antes de lo esperado al mundo de los videojuegos y las nuevas tecnologías. Esta incursión ha sido provocada por las clases online a las que los profesores de todo el mundo se han visto obligados a recurrir, ya que las clases presenciales eran imposibles de realizar. "En nuestro caso, al comienzo no teníamos ordenador en casa y nos tuvimos que ir adaptando poco a poco a los cambios", asegura Leire Retuerto, madre de Janire.

Esta adaptación se ha visto relacionado con la pérdida de libertades en todo el mundo y en el caso de los más pequeños de la casa han visto mermadas las horas que podían pasar en el parque o en la calle jugando con sus amigos. "Haizene, antes de que sucediera todo, estaba siempre en la calle y la verdad es que casi nunca estaba con el móvil en casa, pero ahora pasa mucho rato", confiesa Leire.

Haizene, por su parte, asegura que durante la pandemia y hoy en día ha visto cómo su vida ha cambiado de manera más que radical. "En el confinamiento he visto mucho la tele y sobre todo he jugado a Roblox, me gusta mucho. También me gusta el ajedrez, aunque no quiero jugar con mi ama, ya que siempre me gana", indica la joven alavesa.

Pero, ¿qué es Roblox? Para muchos puede resultar algo extraño; otros, en cambio, habrán escuchado su nombre de pasada, mientras que habrá algunos que sepan que hablamos del juego para móvil mejor valorado de 2021. Según los últimos datos, cuenta con una valoración de 45 mil millones de dólares, muy por encima de sus grandes competidores Take-Two, Epic Games o Ubisoft.



de qué trata el juego

La empresa Roblox Company creó Roblox en 2006. En resumidas cuentas, se trata de una herramienta de creación de contenido con personajes en forma de muñecos de Lego. Además, da la oportunidad de interactuar, lo que lo convierte en una red social y cuenta con YouTubers de referencia. Si bien no tiene un objetivo ni un final, la comunidad de seguidores de este juego gratuito y multiplataforma, ha ido creciendo poco a poco en todo el mundo.



historia

2006



La compañía de videojuegos Roblox Company lanzó su popular videojuego Roblox en 2006. En un primer momento, el juego fue lanzado en formato beta con el objetivo de que las personas que fuesen uniéndose a jugar fueran creando personajes, edificios y mundos enteros dentro de este universo fantástico que recuerda a la estética de los Lego. Otra de las claves que diferencian este juego de otros es que no tiene una meta o una pantalla final al uso. Además, permite a los jugadores interactuar entre ellos. Todo ello ha hecho que haya escalado posiciones hasta convertirse en el juego de moda.



datos

45



En los últimos rankings de videojuegos elaborados a nivel mundial, han puesto sobre la mesa el gran ascenso de Roblox Corporation. Gracias a su juego con el mismo nombre, esta compañía con sede en California ha conseguido una valoración de 45 mil millones de dólares. Los datos no impresionan a nadie, pero superan con creces la valoración monetaria que han obtenido compañías como Take-Two y Ubisoft juntas. Como dato curioso, los creadores de Epic Games, empresa puntera en el sector, lograron el pasado mes de agosto una valoración de 17'5 mil millones de dólares. Muy lejos también de Roblox.