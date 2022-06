Pierre Gasly renueva con AlphaTauri hasta 2023

El equipo italiano de Fórmula 1 Alpha Tauri ha informado de la renovación de su piloto francés Pierre Gasly hasta 2023, prolongando otra temporada una relación que comenzó en 2017.





