Verstappen repite 'pole' en Red Bull Ring

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ha firmado este sábado la pole, tercera consecutiva, para la carrera del Gran Premio de Austria, en una sesión decepcionante para los Mercedes y de euforia para el británico Lando Norris (McLaren), mientras que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine), que se quedaron fuera de la Q3, saldrán undécimo y decimocuarto, respectivamente.



En una sesión de calificación con diferencias mínimas, el líder del Mundial voló sobre Red Bull Ring, donde la semana pasada fue el único capaz de bajar del 1:04, y estableció un brutal 1:03.720 que le valió para llevarse de nuevo la primera posición de salida en el circuito austriaco.



Sin embargo, en esta ocasión no fueron los Mercedes sus grandes rivales, sino que todas las miradas se enfocaron en el británico Lando Norris (McLaren), que se quedó a solo cuatro centésimas de una pole que hubiese sido histórica. El mexicano Sergio 'Checo' Pérez completó la alegría en el garaje de Red Bull al ser tercero, justo por delante de las 'flechas plateadas'.



Y es que Lewis Hamilton, que este sábado confirmaba que seguirá dos años más en Mercedes, solo pudo ser cuarto, mientras que el finlandés Valtteri Bottas tendrá que salir quinto. La gran alegría de la sesión, por contra, se la llevó el británico George Russell (Williams), que logró pasar a la Q2 y que saldrá noveno con neumático medio.



Por su parte, Sainz se quedó a solo cuatro centésimas de colarse entre los diez primeros, con el consuelo de que saldrá con medios, mientras que a Alonso tampoco le sonrió la fortuna; el asturiano rodaba en tiempo para meterse en la tanda definitiva, pero un tapón del alemán Sebastian Vettel (Aston Martin) en su vuelta lanzada desbarató sus opciones.





