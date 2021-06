Luis Enrique: "Es el partido de la Eurocopa; ha sido épico"

España, prórroga mediante en el Parken Stadium de Copenhague, noqueó a Croacia por un llamativo y alocado 3-5 para alcanzar los cuartos de final de una Eurocopa en la que los hombres de Luis Enrique avanzan a ritmo de goles. Con once tantos a favor en cuatro partidos, el combinado estatal presume de una capacidad realizadora que se puso en cuestión en el inicio de un campeonato al que dijeron ayer lunes adiós los croatas. Los de Zlatko Dalic cedieron en el tiempo suplementario ante la determinación y capacidad de reacción de un grupo de futbolistas al que elogió tras el encuentro un feliz y reivindicativo Luis Enrique, quien dejó claro que a su entender el envite disputado en Copenhague "es el partido de la Eurocopa; ha sido épico".

"Lo que ha pasado ha sido excesivo, pero si el final es así estoy preparado para aguantar unos cuartos de final de este estilo. Lo extraño es que un partido como este nos diera una segunda oportunidad después de cómo jugamos los últimos diez minutos cuando ganábamos 3-1", declaró aun así el preparador asturiano, quien agregó al respecto que "no he hecho esta selección para jugar como lo hicimos en ese tramo, sin balón, pero es una lección que aprendimos rápido y se reaccionó a tiempo". "Era un partido muy comprometido por el nivel de los jugadores croatas, pero no nos generaron prácticamente nada hasta su primer gol y cuando eso sucede sientes que es muy injusto, pero nos rehicimos, empatamos y vimos que podíamos seguir generando ocasiones como sucedió. El partido, sin embargo, se volvió loco a partir del minuto 80 cuando pudimos marcar el cuarto gol con la vaselina de Dani Olmo", reflexionó asimismo Luis Enrique, quien elogió a Unai Simón y Álvaro Morata.

Cuestionado por la actuación del delantero de la Juventus, el seleccionador estatal remarcó que "no creo que haya un seleccionador o entrenador en el mundo que no valore a Morata, porque trabaja, tiene gol, potencia física y debemos valorar muy mucho lo que significa tenerlo en la selección y que sea español". De cara al cruce de cuartos de final de este viernes, Luis Enrique volvió a hacer hincapié en que "la suerte que tenemos es que cualquiera de los veinticuatro jugadores puede ser titular en esta selección y eso es una garantía para seguir avanzando en esta Eurocopa". "Creo que vamos a recuperar a todos los futbolistas en condiciones y, a partir de ahí, veremos a quiénes ponemos en el siguiente partido, pero lo afrontaremos con plenas garantías", incidió el asturiano, quien confesó que partidos tan intensos como el de ayer "he vivido algunos, pero me ha gustado mucho que las dos aficiones se levantaran a aplaudir en la prórroga", para reivindicar por último que "formo parte de un grupo que es una familia, porque nos han pasado infinidad de cosas no positivas y las hemos sabido solventar".

la jerarquía de busquets



El centrocampista Sergio Busquets, nombrado mejor jugador del partido por segundo encuentro consecutivo, tampoco ocultó su satisfacción tras sacar adelante una cita en la que "el equipo demostró mucho carácter y mucha ambición". "Sabemos lo que queremos, tenemos mucha confianza en nosotros mismos y estamos creciendo mucho durante el torneo", advirtió el capitán de la selección española, quien subrayó que la victoria ante Croacia "nos deja sensaciones muy buenas y ojalá el siguiente partido salga igual de bien".

