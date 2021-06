Luis Enrique: "Es un chute grande de energía"

La victoria con goleada incluida ante Eslovaquia, con el consiguiente pasaporte con destino a unos octavos de final en los que Croacia ejercerá como rival de España el lunes en Copenhague, alivió y de qué manera a Luis Enrique, catalogado tras el encuentro de ayer miércoles como "gran líder de esta selección" por Luis Rubiales, presidente de la Federación Española. "Estará con nosotros el tiempo que quiera", añadió el dirigente canario, quien respaldó así públicamente la figura del técnico asturiano, más que satisfecho tras el 5-0.

"Cómo no voy a estar contento. Primero, porque hemos hecho disfrutar a la afición y, segundo, porque los jugadores y sus familiares se han dado un alegrón al igual que el staff y la federación y viene muy bien", remarcó Luis Enrique, quien puso en valor que "creo que no nos hemos quejado de casi nada a excepción del césped un poquito y el grupo ha demostrado que está preparado para superar dificultades". "No nos hemos rendido, en la previa ya decía que estaba a punto de descorcharse el cava y se ha descorchado", destacó asimismo el de Gijón, que señaló en relación a las críticas que "no me ha dolido nada, porque no sé lo que habláis o lo que criticáis y es mucho más bonito vivir esto, pero tenemos que estar capacitados para soportar críticas".

"Estoy seguro de que, a pesar de todo, le dices a cualquier selección que haya sido primera de grupo que le va a tocar España y muy contenta no estaría. Eso no quiere decir que no nos pueda pintar la cara Croacia, pero esto es un chute grande de energía y seguimos siendo uno de los seis u ocho favoritos para ganar la Eurocopa. Para eso hay que marcar goles, pero estamos en línea ascendente, aunque el halago debilita y seguro que hay muchas cosas que mejorar todavía", finalizó Luis Enrique.

busquets, emocionado



El capitán de la selección española y mejor jugador del partido ante Eslovaquia a ojos de la UEFA, Sergio Busquets, no pudo ocultar su emoción después de estrenarse en la Eurocopa tras perderse las dos primeras jornadas de la fase de grupos por su positivo en covid-19. Sin apenas poder contener las lágrimas, el centrocampista del Barcelona reconoció que "lo pasé bastante mal al estar diez días en casa sin saber si podría volver o no, pero este es un grupo muy fuerte y todo lo que hemos vivido nos ha hecho crecer". "Esto es un subidón para todos y seguro que nos va a reforzar mucho para lo que viene", agregó el de Sabadell, quien indicó respecto al cruce de octavos de final contra Croacia que "nos enfrentaremos a la subcampeona del mundo y será un encuentro complicado, pero a un partido hemos demostrado que somos un rival difícil de vencer".

