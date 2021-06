Azpilicueta tiende puentes con la afición

César Azpilicueta expresó el sentimiento de desapego que comienzan a sentir los internacionales españoles por no cumplir con las expectativas en la Eurocopa 2020, tras dos empates en las dos primeras jornadas, y tras asumir la responsabilidad por engancharla en el campo, lanzó una petición para "sacarlo juntos" en la decisiva cita de mañana ante Eslovaquia.

En los partidos de La Cartuja no se está viviendo ambiente de Eurocopa, tampoco en Sevilla ni en muchas ciudades que no están tan volcadas con la selección española como en el pasado. Es algo que llega a los jugadores, como demostró Azpilicueta en su comparecencia desde el cuartel general de la selección en Las Rozas.

"Cuando vienes de dos empates y todo el mundo espera ganar, es normal que la afición no lo esperase, no estén saltando y todos contentos pensando que vamos a ganar la Eurocopa. Es la realidad pero lo tenemos que cambiar. Es una oportunidad única jugar en nuestro país una Eurocopa y todos tenemos que aportar nuestro granito para mejorar en cada paso", manifestó.

Azpilicueta no dejó ningún reproche al aficionado y lo que instó a sus compañeros es a ayudar a que todos se enganchen a la selección con un buen resultado frente a Eslovaquia que impulse el optimismo para los octavos de final. "Somos nosotros los que necesitamos dar ese empuje a la afición, es nuestra labor. Tenemos el miércoles una nueva oportunidad, una ocasión única y tenemos que sacarlo juntos".

Explicó Azpilicueta la razón por la que los jugadores de la selección no se acercan a los aficionado que acuden al hotel de concentración a animarlos, respondiendo a la crítica que ha generado un vídeo en la salida hacia al estadio antes del partido ante Polonia. "No le pido nada a la afición, al contrario, somos los primeros que les tenemos que animar en un momento difícil". "Somos los primeros que nos gustaría acudir a firmar pero por la situación del covid no lo podemos hacer. Personalmente he ganado una Champions que no pude celebrar con la afición", añadió.

En el lado del rival, su seleccionador, Stefan Tarkovic, afirmó ayer lunes que el equipo de Luis Enrique es el "máximo favorito" del grupo E y apuntó que también lo es para ganar la Eurocopa. "Si Suecia y Polonia eran favoritas en nuestros partidos, España es la máxima favorita del grupo y de todo el torneo. Tenemos que preparar bien el partido y seguir jugando bien. Puedo decir en mi nombre y en el del equipo que haremos todo lo posible por ganar", declaró.