bilbao – Luis Enrique, apesadumbrado por no pasar del empate ante Polonia en la segunda jornada de la fase de grupos de una Eurocopa en la que la selección española se jugará el pase a los octavos de final el próximo miércoles contra Eslovaquia, no eludió la autocrítica en sus declaraciones posteriores al encuentro de anoche en La Cartuja. Cuestionado por sus primeras sensaciones tras el 1-1, el técnico asturiano admitió que "siento unas ganas tremendas de volver a ver el partido para analizarlo en profundidad, porque mis sensaciones ahora mismo no son las mejores al haber sido superiores quizás, pero no lo suficiente para ganar el partido con claridad".

"Me ha gustado Polonia, porque han sido valientes, se han atrevido a presionarnos y la ocasión que han tenido la han metido, mientras que nosotros hemos intentado resolver las situaciones a través de derroche, fuerza y ganas, pero sin ser acciones claras, aunque el penalti nos hubiera venido muy bien marcarlo en un momento crucial del partido", expuso acto seguido el propio Luis Enrique en los micrófonos de Mediaset, ante los que confesó que "esperaba una mayor superioridad y generar más ocasiones de gol, pero no hemos podido fruto también del rival". "Muchas veces el resultado maquilla las cosas y cuando no es positivo, analizar el partido en profundidad es una de las mejores cosas que puede hacer el entrenador", advirtió el asturiano, quien destacó que "queríamos ganar el partido sin ninguna duda, pero este empate nos posibilita quedar primeros en caso de ganar el tercer partido y nadie dijo que esto fuera a ser fácil".

En cuanto a las crecientes dudas generadas entre los aficionados, Luis Enrique lanzó con ironía al periodista que "para eso estáis vosotros, para tranquilizarles, animarles y ser positivos". "Como entrenador siempre he tenido que solventar muchísimos problemas y yo estoy encantado con este grupo de futbolistas, porque me transmite una confianza máxima y hay que volver dentro de cuatro días a Sevilla a intentar dar una alegría a la afición ganando el partido, porque si no lo hacemos sí que estaremos fuera".

En relación a Morata, el seleccionador estatal fue tajante: "Morata ha hecho muchas cosas bien en este partido y también en los anteriores. El gol es una anécdota que viene muy bien al delantero y me alegra que haya marcado, aunque es una pena que no hayamos logrado uno más para ganar, pero el rival nos ha metido en apuros y nos ha costado". A ojos Luis Enrique, no en vano, "lo que tenemos que hacer es jugar mejor, generar más ocasiones de gol y ganar los partidos. Esa es la mejor sensación que podemos dejar a la afición y esperamos estar a la altura".

jordi alba, optimista Uno de los pesos pesados dentro del vestuario y que ayer vistió el brazalete de capitán, Jordi Alba, reconoció al término del partido contra Polonia que "estamos fastidiados, porque lo hemos intentado hasta el final ante un rival difícil y nos ha faltado un poco de suerte". "El equipo está trabajando bien, estamos haciendo lo que nos pide el míster y hay que seguir creyendo hasta el final, porque ganando el tercer partido estaremos en octavos de final", agregó el lateral internacional del Barcelona, quien subrayó que "estamos acostumbrados a esta presión y estoy convencido de que lo vamos a sacar adelante".

