Mendia pone negro sobre blanco su negativa a un pacto tripartito

bilbao – Idoia Mendia puso ayer negro sobre blanco lo que a lo largo de las últimas han ido deslizando diferentes dirigentes socialistas, que no habrá pacto de gobierno tripartito con EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Sobre todo, y en primer lugar, porque los socialistas no comparten " bases éticas sólidas" con la coalición soberanista, ya que afirman que todavía no ha condenado los asesinatos de ETA.

En una entrevista en Onda Vasca, la secretaria general del PSE y candidata a lehendakari cerró la puerta al tripartito de izquierdas que, de una manera continua, propugna Podemos. "EH Bildu no va a votar a Idoia Mendia como lehendakari, ni yo voy a votar a Maddalen Iriarte como lehendakari", zanjó.

Además, señaló que no pactará, "en ningún caso, con quien no tenga ninguna propuesta para sacar a Euskadi de la crisis y, por supuesto, con quien no comparta los principios éticos del PSE".

Con ábalos Por la tarde, la candidata socialista protagonizó un acto en Barakaldo junto al ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Mendia reivindicó el espacio central de los socialistas, fuera del cual "solo quedan dos opciones: el nacionalismo, en sus distintas versiones, o el modelo de Gobierno de Díaz Ayuso, de sumas entre derechas y ultraderechas". Además, resaltó que la candidatura del PSE es la de "la izquierda responsable y no nacionalista que sabe gobernar; cuantos más apoyos tengamos, habrá menos bronca y más acuerdos en beneficio de la ciudadanía".

Por su parte, Ábalos defendió la gestión del Gobierno Sánchez durante la pandemia y criticó a los partidos de la oposición que, en lugar de ayudar "en el combate" contra el covid-19, "aprovecharon la oportunidad única para ellos de derribar a un gobierno constitucional y legítimo". "Mientras unos nos dedicamos a que la población saliera cuanto antes de esta situación y saliera bien, ellos se dedicaron al cuanto peor mejor; y ahora que toca reconstruir este país, la derecha tampoco está", denunció.