A medida que la industria global profundiza en la digitalización, con cada vez más dispositivos y plantas de producción conectadas de alguna forma a la red, la ciberseguridad es cada vez más un bastión indispensable a la hora de protegernos frente a las amenazas de Internet. Como responsable del departamento de Ciberseguridad Industrial de Ikerlan, Salva Trujillo tiene claro que el sector seguirá enfrentándose a retos crecientes en el futuro y alerta sobre la escasez actual de trabajadores formados en la materia.

¿Qué papel juega la ciberseguridad en un mundo tan digital como el actual?

La ciberseguridad ha estado tradicionalmente muy ligada al mundo de las tecnologías de la información, de los ordenadores y las redes de usuarios, pero con el auge de la industria 4.0, en cuyo paradigma se están creando sistemas industriales conectados a Internet para dar nuevos servicios o nuevo valor añadido, se ha abierto toda una nueva gama de retos para el sector. Antes se podía atacar un ordenador; ahora se puede atacar a toda una planta de producción y pararla. Además, el nivel de madurez digital de esta parte industrial todavía no ha llegado al nivel del de las tecnologías de la información, pues hay compañías que aún cuentan con ordenadores muy antiguos o dispositivos de control (PLC) ligados a las propias máquinas, lo que conlleva más vulnerabilidades.

"En el área de ciberseguridad de Ikerlan actualmente trabajan más de 50 personas, divididas en dos equipos de trabajo: uno, centrado en los sistemas electrónicos, y el segundo, en plataformas digitales"

¿Cuál es la realidad de la industria vasca en materia de ciberseguridad? ¿Se le está dando prioridad?

El impulso que está recibiendo el sector es muy relevante. Ciertas industrias estratégicas están dando pasos muy importantes en la línea de proteger sus sistemas, y tiene mucho que ver con el tipo de negocio. Por ejemplo, cuando son empresas que reciben impactos muy directos cuando son atacadas digitalmente, el nivel de concienciación es muy alto.

¿Podría poner algún ejemplo?

En IKERLAN trabajamos con empresas de sectores críticos donde un ciberataque supone además de un impacto económico importante, la pérdida de credibilidad frente a los usuarios. Cuando es una empresa de fabricación la que recibe el ataque ocurre lo mismo, pero los efectos tardan más en llegar o solo se notan en planta, porque se altera la producción en lugar de pararse completamente.

Es decir, que hay diferencias por sectores.

Eso es lo que vemos. En ese sentido, la ventaja que tenemos en el País Vasco es que la industria de la ciberseguridad es muy pujante. Por compararnos con nuestro entorno, Euskadi representa más de un tercio del sector de la ciberseguridad en España, cuando nuestro valor económico representa en torno a un 6% del total del Estado. Tenemos un ecosistema muy potente: está el clúster de empresas de ciberseguridad (CYBASQUE), con más de 60 empresas asociadas, está el Centro Vasco de Ciberseguridad (BCSC), está ZIUR también, los centros tecnológicos, las universidades...

Departamento de Ciberseguridad Industrial de Ikerlan.

¿Es reconocida nuestra industria de ciberseguridad a nivel internacional?

Yo creo que la industria vasca tiene una posición competitiva fuerte pero que tenemos que seguir avanzado e invirtiendo para mantenerla. Sí que somos más pequeños, lógicamente, pero somos una de las regiones reconocidas en la comunidad internacional de ciberseguridad.

¿Qué líneas de trabajo tenéis abiertas en IKERLAN en materia de ciberseguridad?

En el área de ciberseguridad tenemos actualmente a más de 50 personas trabajando, estructuradas en dos equipos de especialización en dos equipos de trabajo. Uno se centra en la ciberseguridad de los sistemas electrónicos, que tienen mucho que ver con el control industrial final, y el otro equipo trabaja la ciberseguridad en plataformas digitales. Estos son los ámbitos estratégicos de IKERLAN en ciberseguridad que se complementan con todo el conocimiento del centro en HW/SW embebido,Comunicaciones Industriales, Edge Computing, Data Analytics o Inteligencia Artificial. Donde trabajamos más de 200 personas.

"Euskadi representa más de un tercio del sector de la ciberseguridad en España, cuando nuestro valor económico representa en torno a un 6% del total del Estado"

Entrando en detalle, ¿qué proyectos desarrolla cada equipo?

El equipo de sistemas electrónicos centra su actividad principalmente en criptografía o mecanismos HW de ciberseguridad, en identificar mediante ensayos y métodos de laboratorio las vulnerabilidades de los productos electrónico y en generar metodologías que ayuden a estandarizar procesos capacitar a las personas investigadoras. El equipo de plataformas digitales pone el foco en la ciberseguridad de las comunicaciones (punto débil de muchos sistemas), el cifrado o las redes 5G, en la ciberseguridad en la nube, y en garantizar que las transacciones sean seguras con tecnologías como blockchain, esquemas de seguridad distribuida o medios de pago.

Una de las preocupaciones más extendidas en los últimos tiempos en los sectores más tecnológicos es la falta de profesionales cualificados. ¿Ocurre también en el campo de la ciberseguridad?

Al tratarse de una tecnología emergente, es algo que está pasando en todo el mundo y el País Vasco no es la excepción, a pesar de que tenemos la ventaja de tener muchas universidades en el entorno y de que las carreras específicas del ámbito de la ciberseguridad, como la Informática, la Electrónica o las Telecomunicaciones, tienen mucha tradición. Con todo, tenemos dificultades para encontrar gente, estamos empezando a contratar a personas de otros países para que trabajen desde aquí. En general, todas las empresas del sector están igual. Además, con el tema de la pandemia y el teletrabajo, si antes una persona para irse a trabajar a Estados Unidos tenía que irse allí, ya no es necesario, porque se está empezando a contratar el remoto. Esto a nivel de captación y retención de talento nos ha metido presión adicional.

¿Se está haciendo un buen trabajo desde el ámbito académico?

Si, se está haciendo un buen trabajo, no obstante no termina de ser suficiente. En mí opinión,las carreras técnicas están muy bien valoradas por la gente que es inquieta, pero a su vez son muy exigentes. En este sector hay estrés, hay presión, hay que aprender mucho toda la vida€ Es un campo apasionante pero también muy exigente para las personas.

"Aunque desde al ámbito educativo se ofrece formación en ciberseguridad, tenemos dificultades para encontrar profesionales, y estamos empezando a contratar a personas de otros países"

Desde hace unos años, Euskadi cuenta con una alianza de centros de investigación, BRTA (Basque Research & Technology Alliance). ¿Cómo es la colaboración con el resto de centros especializados en ciberseguridad?

En general la colaboración entre los centros del BRTA es buena, y en particular en esta temática concreta los centros que estamos integrados en el BCSC (TECNALIA, VICOMTECH e IKERLAN), tenemos una colaboración muy fluida también con BCAM, el centro vasco de matemática aplicada. Dinamizamos varios proyectos en común, lo cual nos permite mantener una buena colaboración y estrechar lazos entre las personas investigadoras. Además, cada centro tenemos unos ámbitos de especialización bastante definidos y complementarios: en IKERLAN estamos quizá más cerca del producto o sistema electrónico, TECNALIA y VICOMTECH tienen una orientación a los sistemas IT. Y luego está BCAM, que con un enfoqué más teórico se orienta hacia la inteligencia artificial y ciberseguridad. La relación es muy buena y tenemos la suerte de, al ser un sector lleno de oportunidades, no tener la sensación de competir sino de sumar. Esto ayuda mucho a la hora de fomentar la cooperación.

Esta semana IKERLAN ha estado en el BIEMH, la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta, que se celebraba en el BEC. ¿Cómo ha sido la experiencia?

La experiencia ha sido muy positiva. La apuesta por parte de IKERLAN ha sido grande pero la primera valoración que realizamos es que salimos muy reforzados de la misma. Bien es cierto que nos hemos atrevido con un stand donde hemos presentado la apuesta tecnológica de IKERLAN para resolver los resto de la "Fabrica Digital y Sostenible" del futuro. Hemos podido celebrar el evento CyberCommander en colaboración con el Basque CyberSecurity Centre y Cybasque. Se trata de una experiencia pionera de concienciación en ciberseguridad que hemos materializado en la teatralización de un ciberataque a la cadena de valor de un grupo de empresas de la industria 4.0. Fue un evento muy bonito, la gente estuvo contenta. El formato era atrevido pero parece que gustó. Y finalmente, hemos acompañado a LKS Next en su stand reforzando la apuesta estratégica que en ámbito de digitalización mantenemos ambas entidades.