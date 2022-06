Cómo evitar timos al alquilar tu apartamento estas vacaciones

Internet es un medio cada vez más empleado para alquilar nuestro piso o apartamento para vacaciones o para estancias durante los viajes. Su facilidad para realizar las operaciones, su amplia oferta y su comodidad en el pago han hecho de esta herramienta un instrumento casi imprescindible de contratación.

Para evitar que seas uno de los afectados por este tipo de estafas durante este verano estos son algunos consejos, sugeridos por la Policía Nacional, Confianza Online y Airbnb para intentar evitar las estafas on line en el alquiler vacacional.



Desconfía de las webs extrañas

Una de las claves para evitar timos por internet es no accediendo a direcciones de páginas webs que no sean fiables o que nos puedan parecer extrañas. Estos links suelen recibirse a través de correos electrónicos y suelen dirigir hacia sitios web falsos que imitan el diseño de plataformas de alquiler de viviendas. Lo mejor que puedes hacer es acudir directamente a páginas de confianza y si no las conoces contactar con ellas o ver las valoraciones o comentarios en las redes sociales.



Cuidados con las ofertas demasiado baratas

Si estás ante una oferta muy barata para el precio actual del mercado debes desconfiar, ya que estos anuncios suelen ser falsos, y más si se trata de un alojamiento de aspecto muy atractivo. Los estafadores utilizan ganchos potentes y sus propuestas son demasiado buenas para ser verdad. Como principal consejo no debes sentirte presionado a pagar por algo que no parece correcto, es mejor terminar inmediatamente la comunicación.

También si un supuesto propietario quiere hacer demasiados cambios durante el proceso de reserva (envía direcciones de contacto que no coinciden con el anuncio, te ofrece un anuncio diferente que no estaba en la página, etc.), te mete mucha prisa, cae en incoherencias o te dice que reside en el extranjero y no puede enseñarte el piso podría existir detrás un estafador que quiere evitar su localización.Cuidado en estas situaciones.



Atención al reservar

Algunos detalles que pueden ayudar a los ciudadanos a detectar que un anuncio puede que no sea auténtico son que se muestren pocas fotos, que estas sean de baja calidad o que tengan una descripción mal redactada. Los profesionales recomiendan leer detenidamente los perfiles de los anfitriones, los anuncios y comprobar las reseñas y valoraciones que han dejado otros huéspedes.

Llaves en la puerta de un apartamento alquilado. / Freepik

Pago seguro y en la plataforma

Los delincuentes podrían demandar a los inquilinos que le hicieran el pago del importe de la reserva a través de algún canal fuera de las páginas webs de reserva, como por ejemplo a través de un ingreso bancario o transferencia. Desconfía si ofrecen una factura en PDF o en papel. También si te ofrecen descuentos por pagar fuera de la plataforma. Realiza los pagos y comunícate siempre a través del sitio web o la aplicación de prestigio que hayas seleccionado. Esto es sinónimo de seguridad.



Utiliza una cuenta segura

Para evitar problemas, los profesionales apuestan por reforzar la seguridad de las cuentas personales. Emplear contraseñas más complejas para que los estafadores no tengan la posibilidad de acceder a los datos personales es una opción muy recomendable. Utilizar detalles de inicio de sesión únicos en diferentes cuentas y mantener los dispositivos actualizados, puede ayudarte a estar protegido.

Si finalmente tienes cualquier duda o ya has sido estafado ponte en contacto con la policía para que investigue los hechos y evite el fraude o futuras estafas.