Las cinco formas de aumentar el importe de la pensión por jubilación

Si usted está cerca de la jubilación y quiere ampliar de alguna manera su bien ganada pensión debe de tener en cuenta que existen hasta cinco formas de poder recibir algo más de dinero junto con la prestación de jubilación, ya sea de una pensión contributiva o no contributiva.

Por ello, aquellos beneficiarios que quieran ganar algo más de dinero deben de elegir el método que más alimente sus intereses. Estos son los cuatro métodos para que pueda aumentar la cuantía total de la pensión por jubilación de la Seguridad Social.



La jubilación flexible

Este método permite a la persona poder contabilizar el cobro de una parte de la pensión con el hecho de estar trabajando, ya sea por cuenta ajena o propia. Sin embargo, hay que tener en cuenta dos factores sobre este método, ya que el trabajador solo puede trabajar media jornada o incluso el 75% y percibirá como máximo un 50% de la cuantía de jubilación que esté cobrando en ese momento. Además, cuando el solicitante dé por finalizada su etapa laboral, la Seguridad Social será la encargada de ajustar su pensión en función de las nuevas cotizaciones.



La jubilación demorada

El hecho de retrasar la jubilación es uno de los procedimientos más utilizados por las personas físicas, ya que cuentan con beneficios en su prestación una vez superada la edad estipulada de jubilación, 66 años. No obstante, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, realizó una modificación sobre las ganancias en la cual los solicitantes podrán elegir entre un 4% de la base reguladora o un pago único de todo el tiempo que haya cotizado más allá de la edad de jubilación, y que puede superar hasta los 10.000 euros.



Convenio especial con la Seguridad Social

Todas aquellas personas que no tienen opciones de cotizar, ya sea por pérdida de dicha prestación o cuando han cotizado por debajo de la base mínima establecida, pueden acogerse a un convenio especial de la Seguridad Social, cuyo requisito es tener cotizado como mínimo 1.080 días durante los 12 años antes de solicitar dicha prestación por jubilación. Principalmente, este método consiste en el pago de las cuotas, que son elegidas por el propio trabajador, para que en el momento que quiera acogerse a dicha ayuda pueda acceder a una cuantía económica mayor gracias al aumento de la base reguladora.



Integración de lagunas

La integración de lagunas es una ayuda para aquellas personas que no tienen algún periodo cotizado en su vida laboral o se encuentran por debajo de la base mínima exigible por la Seguridad Social, con el fin de que ese hecho no afecte a la cuantía final de la persona solicitante. Asimismo, el mes en el que no se haya cotizado, se utiliza un valor ficticio, que es utilizado para el cálculo final de la pensión por jubilación.



Complemento para las pensiones no contributivas

Por último también se puede pedir un pago complementario al que se destina con las pensiones no contributivas. Todo ello debido a que las cuantías que se destinan son escasas y cuentan con un bajo nivel económico. Por lo que la Seguridad Social ha creado un complemento que los beneficiarios de esta prestación pueden solicitar y, con ello, recibir un poco más de dinero siempre que se cumplan los requisitos mínimos fijados.

Con todas estas posibilidades no está de más hacer cuentas y analizarlas detenidamente, y en caso de duda acudir a las oficinas de la Seguridad Social donde le informarán de todos los detalles, plazos y requisitos