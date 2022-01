Consejos para evitar ciberestafas en las rebajas

Las clásicas rebajas de enero son uno de los momentos del año en los que se dispara las compras. Y cada vez son más las personas que acuden a las compras on line debido a la comodidad y los precios atractivos. Es el momento propicio para ahorrar en una dura cuesta de enero.

También es una temporada en la que los ciberdelincuentes hacen su agosto intentando aprovecharse, engañando o estafando a los usuarios desprevenidos a través de internet. El comparador Selectra ha elaborado varios consejos para una compra on line más segura durante estas fechas.



Comprueba que la página web es segura

Hay muchas páginas web que parecen seguras y fiables, pero en realidad no lo son. Por ello, presta atención a los pequeños detalles te puede ayudar a no caer en la trampa como comprobar si la barra de direcciones va acompañada de un candado es un ejemplo. Revisa también las políticas de privacidad del sitio y buscar si la página en cuestión tiene reseñas de usuarios que te den más confianza.



Evita conexiones WiFi públicas cuando compres

Al comprar on line siempre tienes que proporcionar varios datos importantes sobre uno mismo, como el número de teléfono o el de la tarjeta de crédito, por lo que lo mejor es utilizar tu propio ordenador o teléfono móvil para acceder a estas páginas y evitar hacerlo a través de redes WiFi públicas.



Desconfía de mensajes o llamadas de números que no conozcas



Seguro que alguna vez has recibido un correo electrónico o un SMS anunciándote que eres el ganador de un descuento sobre un producto o marca que no recuerdas haber buscado. Desconfía, ya que es muy probable que se trate de un intento de fraude... por lo que antes de abrir cualquier enlace o archivo, intenta primero averiguar si conoces a la persona o empresa que lo ha enviado. En caso de duda no abras el archivo.



Lee las condiciones de venta

Todas las web de tiendas on line deben presentar información sobre la identificación de su empresa o vendedor. Por ello, es recomendable buscar datos como el nombre de la empresa, la dirección geográfica, el registro de la empresa y el número de identificación fiscal para asegurarse, una vez más, de que la tienda que se está visitando es de confianza.



Confirma que el precio final de la compra es el anunciado

Antes de realizar el pago, hay que asegurarse de que el importe total que se le pide que pague es el mismo que el anunciado en los artículos elegidos. Si se comprueba que, efectivamente, son valores diferentes, habrá que eliminar todos los productos del carrito y añadirlos más tarde. Si el error persiste, es mejor renunciar a la compra por ahora y hacer un segundo intento más tarde. En muchos casos el importe varía del anunciado según talla o modelo. Permanece muy atento a estos cambios.



Infórmate de las condiciones de compra y devolución

Al igual que sucede en algunos casos cuando se compra en tiendas físicas, en las on line deben permitir devolver un artículo en el plazo estipulado de 14 días. Sin embargo, hay algunos casos en los que esta solicitud puede ser denegada, como por ejemplo en situaciones de defectos del producto con conocimiento previo del consumidor, por lo que es mejor informarse de las políticas de la tienda on line en la que se ha realizado la compra y comprobar cuáles son las políticas de devolución.



Refuerza los mecanismos de seguridad de tus tarjetas de crédito

La mejor opción es pagar con métodos que le garanticen cierta protección. Hay varias, desde crear una tarjeta virtual destinada solo a esa compra, utilizar una tarjeta con límite de crédito o incluso utilizar el servicio gratuito 3D Secure. Este último utiliza un código numérico que se envía al móvil después de cada compra, dando una mayor confianza al cliente de las compras on line realizadas.



Guarda los datos de la transacción

Tras realizar una compra, el usuario recibirá una factura en formato digital. Tener esta información guardada es esencial para resolver cualquier problema que pueda surgir.



Comprueba regularmente los movimientos de tu tarjeta

Una vez que hayas realizado cualquier compra on line, comprobar los movimientos de la tarjeta con regularidad es aún más importante, ya que de esta manera el cliente podrá darse cuenta rápidamente de si hay algún movimiento indebido y podrá informar inmediatamente a su banco y a las autoridades para que le ayuden a resolver el problema.