Hipoteca, ¿con o sin bonificaciones?

La pregunta ¿hipoteca fija o variable? se ha transformado en los últimos meses en ¿con o sin bonificaciones? Y es que el interés que han despertado los productos vinculados o combinados sobre los clientes se ha convertido en la condición clave para escoger un préstamo hipotecario. No obstante, cabe recordar que desde la reforma de la Ley de Crédito Inmobiliario de junio de 2019, los productos vinculados, en ningún caso, pueden ser un requisito obligatorio para acceder a un préstamo hipotecario.

Los seguros de vida o de hogar son algunos de los productos más comunes que piden los bancos para bonificar con una hipoteca. Pero es importante diferenciar si lo que estamos contratando nos interesa o si asumiremos un gasto que, de no ser por conseguir mejores condiciones en nuestro préstamo hipotecario, nunca habríamos contratado.

"Un seguro de vida es un producto que, seguramente, una persona soltera no contrataría si no fuera como bonificación para mejorar el importe de su hipoteca. Al fin y al cabo, estaría pagando toda la vida por algo que no va a heredar ningún familiar directo", explica Simone Colombelli, director de Hipotecas del portal iAhorro.

Mejores tipos para unos perfiles



Si nos fijamos en los tipos de interés, hay que recordar que la situación económica derivada de la pandemia ha provocado que los bancos se vuelvan más estrictos con algunos clientes y, en cambio, premien a los que tienen mejores perfiles para lograr captarlos.

En el primer caso, "aquellos que estén especialmente relacionados con los sectores en los que más impacto ha tenido la pandemia tendrán mayores dificultades para conseguir la financiación que necesitan. El típico director de hotel, que antes era un perfil que gustaba mucho, va a tener muy complicado acceder a un 90% de financiación. Estos porcentajes se están reservando para otro tipo de perfiles, como el funcionario de toda la vida", comenta Colombelli.

Además, estamos ante un momento idóneo para que la banca sea más generosa con los perfiles que más le interesan, bien negociando por el tipo de interés ( mixto, variable o fijo) o por las citadas bonificaciones asociadas al préstamo.

Revisión de los préstamos



Por otro lado, destacar que quienes su hipoteca con el euribor de febrero (se situó en el -0,501%, frente al -0,505% de enero) verán bajar su cuota.

Para una hipoteca tipo de 150.000 euros a 30 años el ahorro será de 13,31 euros al mes y 159,72 euros durante el próximo año. En concreto, pasarán de pagar 462,52 euros con el euríbor de febrero anterior (-0,288%) a destinar cada mes 449,21 .