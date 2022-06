El Santander nombra a Héctor Grisi como nuevo consejero delegado

El consejo de administración de Banco Santander ha propuesto a Héctor Blas Grisi Checa, actual consejero delegado de Santander México y responsable de la región de Norteamérica, como consejero delegado del Grupo y miembro del consejo de la entidad con efectos desde el 1 de enero de 2023, sujeto a las aprobaciones correspondientes, según ha anunciado la entidad.





Today we have announced that the board has nominated Héctor Grisi to succeed José Antonio Álvarez as Group CEO, subject to customary approvals, from January 1st, 2023. I am incredibly grateful to José Antonio for his excellent contribution these 20 yearshttps://t.co/q9lANETbFP pic.twitter.com/LpJH1iYxtz