Ansola pide una apuesta decidida por las energías renovables

El director general del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, apuntó ayer miércoles que "el precio de la energía en el mercado global nos está costando muchísimo más dinero" y advirtió de que "de seguir esta locura podríamos ver el cierre de empresas en Euskadi por los precios inasequibles para empresas con grandes consumos". Es por ello que pidió a la Comisión Europea "medidas urgentes, muy rápidas y que reduzcan estos precios locos".

Durante una entrevista con Radio Euskadi, Ansola apuntó, no obstante, que Euskadi está muy bien posicionada en infraestructuras de gas, y eso hace que "el miedo al desabastecimiento de gas no exista" porque la Comunidad Autónoma Vasca "no depende solo del gas ruso y podemos sustituirlo con el gas de otras partes del mundo".

Ansola lamentó la situación humanitaria en Ucrania y los altos precios de la energía "que jamás hubiéramos pensado tener". En ese sentido, subrayó que a pesar de ser grandes consumidores de energía "intentamos ser independientes y eficientes energéticamente" y para ello apostó "sí o sí" por un "mix de energías renovables, eólicas y fotovoltaicas, en plantas de grande y mediana generación, así como de autoconsumo".

Ansola recordó que Euskadi consume un 43% de energía derivada del petróleo, sobre todo para el transporte, y ese petróleo viene de todas las partes del mundo. Mientras el gas natural, se utiliza tanto para la industria como para la generación eléctrica, y supone 34 % del consumo. El resto del consumo proviene de las energías renovables.

Ante estos datos, el director del EVE insistió en que es necesario "acelerar" la transición energética y agilizar lo máximo posible esas tecnologías renovables. "Las energías renovables tienen un gran beneficio, tienen precios muy competitivos, son asequibles y eso nos ayuda a pensar que tenemos que apostar por esas tecnologías, tanto eólicas como fotovoltaicas".

Sobre Europa, explicó que los países europeos se encuentran en una situación de almacenamiento de gas baja, y que de continuar esta crisis tendrán problemas para rellenar todos los sistemas de almacenamiento para el invierno que viene.