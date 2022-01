Pedro Azpiazu: "Hemos reclamado estar en organismos internacionales"

¿Cómo han transcurrido las reuniones en París? ¿Qué conclusiones trae?

—La impresión es muy positiva, yo he estado trabajando con temas que nos afectan directamente. El jueves estuvimos en la facultad de Economía de París hablando de fiscalidad y hoy (por ayer) hemos estados en la OCDE, hablando también de fiscalidad, de economía, de fondos europeos, temas que evidentemente nos afectan a todos. Yo creo que han sido unas reuniones muy interesantes. Además, estableces una relación permanente que te puede servir para cuando tengas cualquier duda o cuestión que quieres preguntar.

En las diferentes reuniones ha defendido el valor del Concierto Económico.

—Hemos hablado del Concierto Económico largo y tendido. Lo conocen, evidentemente respetan el Concierto Económico porque tiene todo el aval de Europa, es un sistema que está avalado, es conocido y reconocido. Pero hemos reclamado que tenemos que estar en organismos internacionales, porque si somos nosotros los que tenemos que gestionar el Concierto Económico tenemos que estar ahí donde se debaten estas cuestiones que luego nos van a afectar. Vamos a tener que adaptar el concierto a los cambios que se vayan produciendo.

Uno de los cambios que vienen es la adaptación al acuerdo sobre fiscalidad alcanzado en la OCDE.

—Evidentemente hemos estado hablando de los cambios en la fiscalidad del impuesto de sociedades de las multinacionales, es lo que ahora está en Europa, que es el cambio con un tipo mínimo del 15% para que no se puedan esquivar de la fiscalidad las grandes empresas. Nosotros, lógicamente, cuando se tomen las decisiones en Europa y se establezca una directiva que parece que va a ser pronto, vamos a tener que adaptar nuestro Concierto Económico a esa nueva realidad que nos afecta también. Estar en Europa y además estar pendiente de cuáles son los cambios es también muy importante para saber cómo tenemos que adaptar el Concierto Económico. Lo que tenemos que hacer es ver cómo encajar esos cambios en nuestra realidad fiscal. Ese fue el objetivo de la reunión ayer y hoy también en la OCDE: cómo instrumentar el tema famoso del 15%.

¿Y cómo aterrizará en el Concierto Económico?

—El impuesto de sociedades ya está concertado, con lo cual no hace falta concertar el impuesto, lo que habrá que hacer será incorporar al concierto las exigencias y las directivas que recomiende. Supongo que no tiene que ser un tema complicado, además esa adaptación va a ser para empresas que tengan volúmenes de negocio muy importantes, con lo cual yo creo que no tenemos grandes dificultades para esa adaptación.