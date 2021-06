La Bienal de Máquina Herramienta en el BEC se celebrará en junio de 2022

El BEC acogerá del 13 al 17 de junio de 2022 la Bienal Internacional de Máquina-Herramienta (BIEMH), la feria más importante de las que se celebran en Bizkaia, que regresará "reforzada" después de no haberse celebrado la edición de 2020 debido a la pandemia.

Según ha destacado BEC en un comunicado, el Comité Técnico Asesor del certamen se ha reunido recientemente para establecer las líneas de acción prioritarias, así como la imagen y el lema de la edición de 2022 que será "More BIEMH than ever (más BIEMH que nunca)".

Asimismo, en la reunión se ha analizado la situación del sector de máquina-herramienta, que después de un periodo complejo presenta unas perspectivas positivas, "con cifras de captación que en este primer cuatrimestre del año se acercan a las de 2019".

Los paneles de prospectiva de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-herramienta (AFM) "apuntan a un interesante crecimiento de pedidos cercano al 25% en el conjunto de 2021".

La BIEMH reflejará "la fortaleza de sus expositores, posicionados en primera línea mundial en avances tecnológicos y soluciones a medida".

Con ello, el equipo organizador de BIEMH quiere "agradecer de nuevo el compromiso, la fidelidad y la ambición de todas aquellas empresas que apuestan año tras año por participar en el certamen", que comenzará la campaña de captación de expositores y visitantes en julio y noviembre, respectivamente.

Para la primera, los esfuerzos comerciales se centrarán en países como Alemania, Austria, Bélgica, China, Francia, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Taiwán y Turquía, además de España, todos ellos líderes del sector con una presencia consolidada en el certamen.

