Unai Valtierra, Ademi: "Hay apoyo financiero a la espera de que ganemos la junta de IMQ"

Especialista en Anestesia y Reanimación, Unai Valtierra encarna la savia nueva del IMQ, los profesionales que ligan su porvenir al de la compañía y quieren "construir un nuevo futuro". El relevo generacional es uno de los principales ingredientes de su receta y una de las claves es incentivar la entrada de nuevos médicos al accionariado.

¿Tiene futuro el Igualatorio?

—El IMQ es una maravilla por sus infraestructuras y su implicación con la sociedad. Lo más importante no es el dinero, pero es que además el dinero está ahí, esto no para de crecer. El año pasado tuvimos los dividendos y los resultados más altos de la historia. Decían que esto no funcionaba porque no había renovación generacional. Pero médicos va a haber siempre y hay que incentivar que entren en la sociedad. Daremos facilidades a los que se incorporen, no solo a nivel económico, también a la hora de montar la consulta o lograr clientes. No paramos de crecer y Adeslas está encantada. Lo que pasa es que ahora quieren crecer ellos. Si un día no puedes crecer y vas a morir, lo que pasó en 2003, te juntas con quien sea para crecer. Pero si puedes crecer solo y tienes un socio al que le haces ganar mucho dinero como Adeslas, lo mejor es seguir igual.

¿Cuál es la hoja de ruta de Ademi?

—Cuando nosotros ganemos la junta, los seis primeros meses serán para ordenar todo. Hacer auditorias para ver cómo está realmente todo. Sabemos que está bien, pero hay que conocer hasta el mínimo detalle. Después, en los primeros tres meses del año que viene preguntaremos quién se quiere ir al día siguiente. Veremos cuántos pulsan el botón de irse, porque muchos van a ver que hay un proyecto asentado y además, a partir de ahora, de verdad vamos a cuidar esto.

¿Hasta ahora no se ha hecho?

—No se ha hecho mal del todo, pero se ha descuidado. La dirección se ha alejado mucho de los accionistas, siendo el accionista, el médico, lo principal de esta compañía. Puedes comprar clínicas, servicios, pero el activo principal del IMQ son los médicos, los dueños. Ademi ha conseguido que eso se vuelva a juntar.

El consejo no cree en su plan.

—El consejo hace algo muy grave: eleva a la categoría de conclusiones sus interpretaciones sin preguntarnos. Y califica nuestra propuesta de suicida, utiliza toda la maquinaria que tiene para difundir su mensaje entre los accionistas y toma una actitud partidista y derrotista: esto hay que venderlo porque no hay otra solución. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una solución.

¿Hay enfrentamiento abierto con el consejo?

—Hay quien nos dice que el consejo está apretando fuerte y que hagamos lo mismo. No lo vamos a hacer, porque no nos gusta esa línea de extender rumores y porque somos todos compañeros. Eso no significa que no nos parezca poco ético o poco honesto respecto a cuál es su función, el bienestar social.

¿Se está explicando con detalle la operación con Adeslas?

—Los accionistas nos hemos enterado por la prensa de que hay un acuerdo. El documento al que hemos tenido acceso para votar de una manera coherente, o por lo menos pensada, ni siquiera viene firmado. Adeslas establece un máximo de inversión, lo que significa que las acciones nunca van a valer más de 255.000 euros. Con eso compran el 5% de Seguros, se quedan con el 50% y hacen una consolidación contable. Es decir, que los accionistas de la Sociedad de Médicos pasamos de tener una compañía que factura 400 millones de euros a una que factura 150 millones, porque ese 65% restante lo factura Seguros. Pasamos de tener una casa con diez habitaciones y piscina a tener solo un ático mono. Y luego no sabemos cuánto van a valer después las acciones, Adeslas no lo dice.

¿Ademi sí lo dice?

—Ademi plantea ahora 260.000 por paquete y cada dos años se hará una revisión y valdrá lo que valga la compañía. Como ahora, el precio más justo posible.

Adeslas se ha comprometido a mantener la estructura actual.

—Adeslas dice que va a mantener muchas cosas, pero hay algo que nos preocupa mucho a los médicos activos, cómo van a establecer los baremos. Los baremos llevan 15 años congelados, es triste que no los hayan actualizado y no sabemos porqué no lo han hecho. En Ademi los vamos a poner poco a poco en su sitio. Nuestras enfermeras cobran más, los auxiliares cobran más, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo desde hace 15 años. Es una perdida de poder adquisitivo del 19%, una barbaridad. Adeslas habla de unos valores competitivos. ¿Competitivos con quién? Porque si Adeslas paga menos a los médicos en el resto de España, la lógica será que nos acerquemos a ellos.

¿Tienen socios financieros?

—Nuestro proyecto económico es sólido. Hay entidades financieras y fondos de inversión que nos preguntan por el proyecto. Nos hemos reunido con entidades financieras, no podemos dar nombres porque no somos el consejo, pero están deseando entrar y están a la espera de hacerlo cuando ganemos la junta.