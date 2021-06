Iberdrola ratificará a Martínez Córcoles como número 2

BILBAO – Iberdrola celebra este próximo viernes, día 18 de junio, su tradicional junta general de accionistas en Bilbao aunque debido a la pandemia de coronavirus será telemática y no presencial. Y en la misma se tendrá que ratificar en el cargo al actual número 2 de la compañía eléctrica Francisco Martínez Córcoles. En principio el hecho no tiene mayor trascendía porque en la empresa bilbaina el verdadero poder ejecutivo lo concentra el presidente Ignacio Galán y su gestión está avalada por los buenos resultados de la compañía. Pero no se puede obviar que todavía hay algunos flecos judiciales ligados al denominado caso Villarejo que podrían afectar en alguna manera a Iberdrola. No hay que olvidar que el presidente de Repsol, Antoni Brufau, ha sido llamado a declarar por el juez que instruye las diligencias y Galán podría verse en una coyuntura similar.

Es en este contexto en el que se someterá a reelección el nombramiento como consejero ejecutivo de Francisco Martínez Córcoles por parte de los accionistas de la empresa bilbaina. En caso de lograr el apoyo de los accionistas, algo que parece lógico dada la correlación de fuerzas y su trayectoria, Martínez Córcoles, actual consejero-director general de Negocios (Business CEO) de Iberdrola y único ejecutivo del consejo junto al presidente del grupo, Ignacio Galán, renovará por un mandato más, después de que en 2017 fuera nombrado consejero ejecutivo.

Por su parte, también se someterá a ratificación de los accionistas el nombramiento como consejero independiente de Ángel Acebes, que el pasado mes de octubre volvió a ser reincorporado al órgano rector de la compañía eléctrica vasca, un año y medio después de que lo abandonara y después de ser absuelto por los tribunales de justicia en el caso de la antigua salida a Bolsa de Bankia, hoy integrado en Caixabank, entrando además en la comisión ejecutiva delegada de Iberdrola.