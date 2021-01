El PSOE niega que el Gobierno tenga sobre la mesa la creación de una eléctrica estatal

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aseguró ante los inversores eléctricos que España no se plantea crear una energética estatal ni nacionalizar ninguna empresa para intervenir en el mercado de la luz, tal y como pide Unidas Podemos. Por el contrario, reiteró que cualquier medida que se adopte en el mercado eléctrico estará en línea con la normativa europea, por lo que "no habrá sorpresas" aunque sí que admitió un choque entre las "distintas posturas" que mantienen su partido, el PSOE, y Podemos.

No obstante, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, replicó ayer al PSOE, y en concreto a la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que no hay "enfoques distintos" en el Gobierno sobre la luz, como ella sostiene, sino un acuerdo de investidura. "No hay ninguna diferencia: ambos partidos firmaron en su momento la necesidad de acabar con los beneficios caídos del cielo, una retribución injusta que genera beneficios millonarios", sentenció Echenique en TVE en referencia a la subida de los precios de la luz y la exigencia de Unidas Podemos al PSOE de que se cumpla ya el acuerdo de investidura.

No en vano, el portavoz de Unidas Podemos asegura que él estuvo en la negociación con el PSOE en la que se acordaron varias líneas que de acción para rebajar la factura de la luz y dice que le consta que la vicepresidenta cuarta está de acuerdo con lo firmado. "Ni siquiera estamos pidiendo al PSOE que acepte medidas que no defiende", criticó Echenique, cuya formación defiende la nacionalización de una compañía eléctrica para controlar los precios que han subido de manera drástica en plena ola de frío sin precedentes en muchos lugares de la Península Ibérica, algo que le parece "una vergüenza".

beneficios caídos del cielo



Ribera afirmó que el Ejecutivo ha trabajado en estos últimos dos años en un paquete de reformas para abaratar ese recibo de la luz, entre las que señaló el anteproyecto de Ley para aprobar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa tras el acto, Ribera subrayó que es evidente que quedan "pendiente cosas" en esa reforma que se lanzó desde la llegada de este Gobierno, como pueden ser los conocidos como beneficios caídos del cielo. Es decir: subidas de precio que no atienden al encarecimiento de los costes de producción, sino a leyes de mercado capitalistas. Para analizarlo, explicó Ribera, es necesario ver si "hay umbrales de seguridad en el momento en el que se disparan algunas tecnologías en momento coyunturales" como el actual.

No obstante, aseguró que no es sencillo técnicamente encontrar soluciones compatibles con el mercado europeo para ello y afirmó que también este sistema de funcionamiento del mercado permite que los precios sean volubles en función de las condiciones climatológicas.

Asimismo, reconoció que el alza en los precios de la luz actuales, que estimó que pueden suponer entre 4 y 10 euros de más en la factura de la luz con respecto a la de diciembre, no es una cosa que "guste a nadie", aunque recalcó que hay que ser cuidadoso para que las reformas que se lleven a la práctica sean "sólidas, solventes y que combinen la máxima protección de los consumidores, sobre todo los más vulnerables, y la solvencia jurídica".

En definitiva, el PSOE reivindica la "agenda reformista" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene en materia de energía y asegura que sigue trabajando para mejorar el funcionamiento del mercado y la protección del consumidor. Sin embargo, desde Unidas Podemos apremian a acabar ya con los elevados precios de la electricidad, que aseguran, empujan a la pobreza energética a millones de hogares y conllevan problemas de competitividad para millones de empresas españolas por los sobrecostes que se ven obligadas a asumir.

el dato

1,7%

El IVA del consumo eléctrico en España es un 1,7% superior al promedio de la UE. Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Luxemburgo y Malta aplican tipos reducidos sobre la luz.