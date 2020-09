Gobierno y autónomos logran un preacuerdo para ampliar las ayudas hasta el 31 de enero

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos han alcanzado un preacuerdo para prorrogar las ayudas para este colectivo y la prestación por cese de actividad hasta el 31 de enero, con lo que mañana el Consejo de Ministros aprobará su ampliación.



Así lo ha señalado el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, en su perfil de Twitter.



"Estamos a la espera del texto definitivo que deberá ratificar nuestra junta directiva", ha señalado, tras apuntar que se ha conseguido ampliar la cobertura y que "prácticamente no se deje a nadie atrás".





UATAE LO VE INSUFICIENTE

En concreto, Amor ha explicado que se ha recuperado la prestación extraordinaria para autónomos que se hayan visto afectados o sepor tener que cerrar por motivos administrativos o del tipo que sea, pero también se ha prorrogado la prestación ordinaria y se ha acordado establecer una ayuda para los autónomos de temporada.Así, en el primer caso, con el cese extraordinario, los trabajadores por cuenta propia cobrarán el 50% de su base de cotización, en lugar de un 70%, y también se les. Podrán acogerse a este cese los autónomos que hayan perdido un 75% de su actividad o que tengan cerrado. Además, podrán cobrarla los que tengan tarifa plana y los nuevos autónomos con antigüedad inferior a un año, siempre que sus ingresos en los próximos meses no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).Amor ha explicado que también tendrán acceso los autónomos en pluriactividad siempre que la suma de sus retribuciones del trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena no supere 2,2 veces el Salario Mínimo Interprofesional (2.090 euros al mes)., ha valorado el presidente de ATA.En el caso de la prestación ordinaria, que se puso en marcha el 1 de julio, esta se prorrogará inmediatamente hasta el 31 de enero para aquellos autónomos que hayan agotado el periodo que les corresponde como prestación contributiva (4 meses). Van a estar cubiertos todos los autónomos que la disfrutaban hasta ahora, más los que demuestren unasrespecto al mismo periodo del año anterior. También estarán cubiertos los pluriempleados.Por otro lado, se establece unapara los que será obligatorio no haber estado dado de alta entre marzo y mayo de este año. Tendrán esta prestación los próximos cuatro meses."Es un gran acuerdo", ha dicho Amor, que ha valorado que se haya alcanzado después de que "la mañana haya empezado mal con la no convocatoria a las organizaciones de autónomos". "Con esto vamos a lograr parar, en gran medida, la sangría de autónomos que preveíamos para los próximos meses. Sabemos que muchos no vamos a poder aguantar, pero a muchos los vamos a poder ayudar", ha añadido.De su lado, el presidente de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (), Eduardo Abad, ha valorado positivamente el preacuerdo alcanzado y ha señalado que todavía falta por ver el documento y cerrar "los flecos que queden".No obstante, en declaraciones a Europa Press, ha destacadoque han demostrado tener los autónomos con su propio colectivo, puesto que "este preacuerdo recoge una situación que transmite el impacto que tendrá esta nueva regulación del cese a aquellos autónomos que por distintas circunstancias no han sido capaces de cotizar todo lo necesario al cese de actividad"."Hemos hecho un gran esfuerzo para que este preacuerdo, a expensas del acuerdo final, mañana se vea reflejado en un documento del Consejo de Ministros", ha añadido.De su lado, la organización que lideraha señalado que ve insuficiente algunos aspectos del preacuerdo y está intentando mejorar la última oferta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.Para, aunque la recuperación de la prestación extraordinaria será automática solo para las actividades afectadas por cierre administrativo, "hay muchas otras directamente relacionadas que deberían ser incluidas (taxi, distribución de bebidas, etc.)".También cree que la prestación debería calcularseque cada cual cotice, como se hizo en un primer momento, y no el 50% que se recoge en el documento que, previsiblemente, aprobará mañana el Gobierno en Consejo de Ministros."Si no se corrige el criterio, la prestación será de unosy por debajo de los 260 euros en el caso de autónomos de la venta ambulante o a domicilio", ha alertado Uatae.Por otro lado, ve fundamental aclarar que tanto para la prestación compatible prorrogada hasta el 31 de enero como para la extraordinaria, "no va a ponerse problemas burocráticos en la justificación de pérdidas a los autónomos que tributan por módulos".Respecto a los, Uatae plantea que se reduzca de cuatro a tres meses el requisito de cotización previa en el mismo período del año anterior y que se elimine la obligación de que uno de esos meses sea entre octubre y diciembre, así como la condición de no haber estado dado de alta entre marzo y mayo."Se trata de multiplicar el alcance de la prestación atendiendo a la particularidad tan diversa y específica de este colectivo, no de poner trabas", ha apostillado, tras señalar que estáantes de la reunión de esta tarde, ya que "de no ser así, no tiene claro que vayamos a avalar la propuesta".